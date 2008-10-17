Александр Лукашенко принял с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Семена Шапиро

Президент Беларуси дал поручение закончить все сельскохозяйственные работы в стране до первого ноября.

Руководитель отрасли сообщил о ходе осенне-полевых работ. Пока темпы подготовки почвы отстают от плановых. Вместо 100 тысяч гектаров в день хозяйствами подымается лишь 26 тысяч гектаров зяби. Таким образом, не выполнено и половины задания.

Президенту доложено также о создании в стране продуктовой компании. В ней будут собраны профессионалы высокого уровня, которые будут оказывать содействие субъектам хозяйствования по различным направлениям их деятельности: от вопросов производства до реализации готовой продукции. По словам министра, эта система должна способствовать увеличению потенциала сельхозпроизводителей за счет применения новых технологий, внедрения научных разработок.

Между тем, в каждом пятом хозяйстве Могилевщины осенние полевые работы еще идут полным ходом. Лен, картофель и кукуруза – эти культуры аграрии рискуют не убрать до первых снегопадов. Хотя умеренно теплая погода сохранится до конца месяца.

