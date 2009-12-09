Прямой эфир

Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства

09 декабря 2009 21:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Оно состоится завтра в Москве. В повестке дня актуальные вопросы союзного строительства.

Среди них – итоги торгово-экономического сотрудничества с начала года, совместная антикризисная стратегия, а также развитие отношений в сфере энергетики, военно-технической области.

Планируется и утверждение бюджета Союзного государства-2010, а также Программы согласованных действий в области внешней политики на ближайшие два года.

В рамках Высшего Госсовета Союзного государства будут обсуждены также вопросы подготовки к празднованию 65 годовщины Великой Победы.

Запланирована в Москве и встреча Президентов Беларуси и России в формате один на один.

# Экономика # Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
09 декабря 2009 18:49

Рождественские скидки и новогодние ярмарки

09 декабря 2009 13:25

Энергосбережение: Минск снизил расход электроэнергии на освещение улиц на 10%

09 декабря 2009 11:49

Бюджет 2010 года сохранит социальную направленность