Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства

Оно состоится завтра в Москве. В повестке дня актуальные вопросы союзного строительства.

Среди них – итоги торгово-экономического сотрудничества с начала года, совместная антикризисная стратегия, а также развитие отношений в сфере энергетики, военно-технической области.

Планируется и утверждение бюджета Союзного государства-2010, а также Программы согласованных действий в области внешней политики на ближайшие два года.

В рамках Высшего Госсовета Союзного государства будут обсуждены также вопросы подготовки к празднованию 65 годовщины Великой Победы.

Запланирована в Москве и встреча Президентов Беларуси и России в формате один на один.