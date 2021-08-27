Александр Лукашенко примет участие в торжественном запуске Петриковского ГОК

Новости Беларуси. 27 августа запустят Петриковский горно-обогатительный комбинат. Это самый масштабный проект «Беларуськалия». Торжественное открытие знакового объекта пройдет с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посещает Петриковский горно-обогатительный комплекс «Беларуськалия». К реализации этого проекта приступили еще в 2012 году. Петриковское рудоуправление создали в сентябре 2019-го.

На начало августа 2021 года рудником выдано более 1 миллиона 300 тысяч тонн руды, а обогатительной фабрикой произведено свыше 157 тысяч тонн калийных удобрений. Здесь будут выпускать 1,5 миллиона тонн удобрений в год с возможностью увеличить выпуск в два раза. Такими темпами Петриков опередит Солигорск.