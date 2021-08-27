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Александр Лукашенко примет участие в торжественном запуске Петриковского ГОК

27 августа 2021 07:45
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Новости Беларуси. 27 августа запустят Петриковский горно-обогатительный комбинат. Это самый масштабный проект «Беларуськалия». Торжественное открытие знакового объекта пройдет с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко посещает Петриковский горно-обогатительный комплекс «Беларуськалия». К реализации этого проекта приступили еще в 2012 году. Петриковское рудоуправление создали в сентябре 2019-го. 

Александр Лукашенко примет участие в торжественном запуске Петриковского ГОК-1

На начало августа 2021 года рудником выдано более 1 миллиона 300 тысяч тонн руды, а обогатительной фабрикой произведено свыше 157 тысяч тонн калийных удобрений. Здесь будут выпускать 1,5 миллиона тонн удобрений в год с возможностью увеличить выпуск в два раза. Такими темпами Петриков опередит Солигорск. 

Александр Лукашенко примет участие в торжественном запуске Петриковского ГОК-4

В реализацию проекта вложили 1,5 миллиарда долларов. Надо сказать, что «Беларуськалий» – один из ведущих игроков на мировом рынке удобрений. Несмотря на явное санкционное давление со стороны Запада, предприятие открывает новые рынки: в наших продуктах заинтересованы Китай, Бразилия, Индия и многие другие страны.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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