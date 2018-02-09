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Александр Лукашенко примет участие в чествовании передовиков АПК 9 февраля

09 февраля 2018 08:17
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 февраля примет участие в чествовании передовиков агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие станет продолжением традиции на общенациональном уровне подводить итоги работы отрасли, отмечать лучшие регионы, хозяйства и, конечно, тружеников полей.

Александр Лукашенко примет участие в чествовании передовиков АПК 9 февраля-1

Александр Лукашенко примет участие в чествовании передовиков АПК 9 февраля-3

Зима в сельском хозяйстве – пора не жаркая. Самое время обсудить результаты проделанной работы. На торжественную церемонию ожидают около полутысячи гостей. Приглашены высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, представители местной вертикали власти.

Главными героями дня, конечно, станут те, кто каждый день занят в АПК. Планируется, что глава государства выступит с речью, вручит государственные награды и подарочные сертификаты лучшим труженикам села. Участники мероприятия также смогут ознакомиться с выставкой продукции и последних достижений аграрной отрасли Беларуси.

# Экономика # Государственная политика в области сельского хозяйства # Фотофакт

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