Александр Лукашенко примет участие в чествовании передовиков АПК 9 февраля

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 февраля примет участие в чествовании передовиков агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Мероприятие станет продолжением традиции на общенациональном уровне подводить итоги работы отрасли, отмечать лучшие регионы, хозяйства и, конечно, тружеников полей.

Зима в сельском хозяйстве – пора не жаркая. Самое время обсудить результаты проделанной работы. На торжественную церемонию ожидают около полутысячи гостей. Приглашены высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, представители местной вертикали власти.

Главными героями дня, конечно, станут те, кто каждый день занят в АПК. Планируется, что глава государства выступит с речью, вручит государственные награды и подарочные сертификаты лучшим труженикам села. Участники мероприятия также смогут ознакомиться с выставкой продукции и последних достижений аграрной отрасли Беларуси.