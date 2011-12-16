Александр Лукашенко поставил 8 основных задач в области импортозамещения

Новости Беларуси. Добиться положительного сальдо торгового баланса в полтора миллиарда долларов. Это вполне реально для белорусской экономики в ближайшее время. Такое мнение высказал президент Александр Лукашенко, подводя итоги двухдневного семинара.

Исключительно строгие костюмы и обязательно галстуки. Здесь, во Дворце Республики, собрался весь топ-менеджмент Беларуси. Чиновники и руководители предприятий. Именно их накануне Александр Лукашенко поставил в строгие жесткие рамки – экономии ресурсов и вообще всего импортного.

Итог большого мозгового штурма о проблемах импорта и экспорта в стране подводит президент. Как губка белорусская экономика впитывает импорт. Это проблема – основная причина нехватки валюты в стране. Ей мы расплачиваемся за энергоресурсы. Плюс за нее же покупаем товары за рубежом.

Поэтому для всей вертикали сверхидея в работе – выход на положительное сальдо.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Некоторые могут сказать, что, мол, многие страны живут с отрицательным сальдо и их благосостояние гораздо выше. Однако в чем секрет этого благосостояния? Во влезании в долговую яму? А в конечном итоге что? Страны становятся на край экономической пропасти, и мы видим, как это происходит с рядом экономик внешне устойчивых процветающих европейских государств. Конечно, мы также воспользовались зарубежными кредитами, однако те заимствования, которые мы взяли в предыдущие годы, направлялись на инновационное развитие. Они сыграли свою положительную роль – созданы новые производства.

Мы не закупаем в тех объемах, как прежде, автобусы, грузовые автомобили, зерноуборочные комбайны, сельскохозяйственное оборудование, различного рода потребительские товары как продовольственного значения (макаронные изделия, сигареты, соки и другие), так и бытового характера (микроволновые печи, автоматические стиральные машины, холодильники). О чем это говорит? Вложенные в новые производства средства начинают давать отдачу.

Сконцентрироваться предстоит на создании производств, которые замещают аналогами импортные товары, а еще лучше – если они смогут быть проданы на экспорт.

Александр Лукашенко:

Мобилизовав потенциал отраслей регионов, мы в состоянии добиться положительного сальдо торгового баланса в полтора миллиарда долларов. Такой уровень гарантирует стабильность ресурсообеспечения экономики и является важнейшим индикатором экономической безопасности. Вот первая цифра – полтора миллиарда долларов. Любыми судьбами. Как будете это делать, мы тоже сегодня обсудили.

Разобраться в причинах негатива в экспортно-импортных операциях – на это нацелены участники семинара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сказываются расходы на инвестиционный импорт, плохая координация между госорганами, слабая проработка импортозамещающих проектов, да и ввоз некоторых товаров явно необоснован. Влияет и невысокая эффективность товаропроводящих сетей белорусских производителей. Маркетинг, реклама и логистика, увы, хромают.

Александр Лукашенко:

Нынешний год показал, какое негативное влияние на развитие страны оказывают внешнеэкономические диспропорции. Особенно если они проявляются в течение длительного периода. Это касается валютного рынка, стабильности национальной валюты, финансовой системы и в целом платежеспособности страны. По этим причинам импортозамещение и достижение положительного сальдо внешней торговли переходит из экономической категории в политическую. У нас открытая экономика, и наша задача – обеспечить ее устойчивость и продолжить поступательное развитие. Такую цель определило наше IV Всебелорусское народное собрание.

В 2012 году Правительству надо закрепить наметившуюся тенденцию, обеспечить устойчивый и неинфляционный рост экономики.

Это встреча нужна и для того, чтобы определиться с четкими подходами по импортозамещению. Оно должно быть эффективное, но главное – рациональное. Что для этого нужно, перечисляет глава государства.

Александр Лукашенко:

Правительству, Министерствам, концернам, обл-, гор-, райисполкомам политическая задача – обеспечить повсеместный жесточайший режим экономии. В оценке кадров, деятельности предприятий считать важнейшим критерием ее реализацию. Необходимо рационализировать импорт промежуточных товаров, снизить импортоемкость национальной экономики. Правительство, облисполкомы пока не решили эту проблему.

Наша экономика является одной из наиболее импортоемких среди стран Европы. Поручаю Правительству совместно с председателями облисполкомов, Минского горисполкома обеспечить снижение импортоемкости производства ежегодно на 1,5-2 процентных пункта. То есть еще одна конкретная задача, выраженная в цифрах.

Все обязаны экономить. При хорошем технологическом качестве производственной базы мы в праве требовать отдачи в уменьшении объемов потребления сырья и ресурсов.

Президент говорит об экономии всем, но выполнять предстоит каждому у себя в районе или на предприятии. И когда речь идет о снижении энергоемкости, все средства хороши – и административные, и экономические.

Александр Лукашенко:

Вводите лимиты потребления природного газа, электроэнергии. Не уложился – плати в разы больше. И не за счет государственного предприятия. Отвечать должны конкретные лица. И наоборот: для тех работников, которые экономят, необходимо предусмотреть премирование на регулярной основе.

Административными методами. За счет постоянного ужесточения норм расхода топливно-энергетических ресурсов на единицу продукции и государственных стандартов на технологическое оборудование с поэтапным выходом на мировые уровни. Соответствующие механизмы должны быть запущены уже в 2012 году.

Предстоит упорно снижать энергоемкость ВВП. То же самое и с затратами материалов. Это и есть резерв для роста ВВП. Поэтому так необходимо сделать упор в том числе и на промышленную кооперацию. Президент поручает Правительству провести инвентаризацию предприятий. Особенное внимание тем, кого называют балластом для внешней торговли.

Александр Лукашенко:

Мои требования всем известны: эффективность организации измеряется количеством прибыли на счете и заработной платы работников. Убежден, что только крупные, хорошо оснащенные предприятия способны устоять в конкурентной борьбе и при этом обеспечить динамичное экономическое развитие.

Мы не пошли на поводу у западных консультантов, которые рекомендовали раздробить наши промышленные и сельхозобъединения. Это был бы путь к краху. Сегодня наши МТЗ, МАЗ, «Атлант», «Гомесельмаш», БМЗ, «БелАЗ» и другие, по сути, являются ведущими предприятиями европейского уровня. И сегодня уже речь идет не о дроблении, а об объединении их в холдинги.

Импорт завязан и на экспорт. Поставки за рубеж должны увеличиваться. В этой пятилетки они должны вырасти вдвое.

Александр Лукашенко:

Поручаю Правительству, губернаторам принять кардинальные меры по повышению эффективности и конкурентоспособности белорусской экономики, ее секторов и конкретных предприятий. Для выхода на установленные параметры в 2012 году и обеспечения сбалансированной внешней торговли каждый руководитель обязан знать, насколько у него должен прирасти экспорт в 2012 году, какая должна быть доля экспорта в объеме производимой продукции, какой обоснованный импорт необходим для выполнения первых двух задач.

Оценка работы руководителей будет производиться с учетом полного импорта, закупаемого не только напрямую на внешнем, но и на внутреннем рынке через посредников. Но сегодня мы договорились, что этих посредников быть не должно. Каждая закупка через посредников будет проанализирована.

Итогом этой работы должны стать сбалансированные показатели по росту экспорта, должны превысить рост импорта не менее, чем на 10 процентных пунктов. Еще одна конкретная цифра.

Минэкономики определило точку внешнеэкономического равновесия. Не менее 60-65% промышленного производства должно быть продано за границу. Эту задачу ставлю перед всей вертикалью власти и руководством госпредприятий.

В экспортном вопросе, что называется, «зри в корень». Развивать нужно производства с глубокой переработкой сырья. Ведь выгоднее продавать не сами ресурсы – молоко, овощи, стекло, древесину – а товары из них, с высокой добавленной стоимостью.

Александр Лукашенко:

Например, экспорт круглых лесоматериалов, пиломатериалов в 2011 году составит более 230 млн долларов. В то же время, импорт ДСП, ДВП, картона, бумаги составляет свыше 800 млн долларов. При имеющихся резервах нам легче добавить в экономике путем увеличения переделов и углубления переработки сырья, нежели наращивать традиционный экспорт.

Поручаю Правительству, губернаторам за счет использования местного сырья получить более трети прироста экспорта без увеличения импорта, сырья и материалов.

За импортозамещение нужно взяться рьяно, но с умом. Александр Лукашенко считает, что эта работа должна идти под знаком экономической целесообразности.

Александр Лукашенко:

В новой пятилетке все инвестиционные проекты должны быть, в первую очередь, валютоокупаемыми. Срок окупаемости, здесь уже это прозвучало, не должен быть выше 10 лет. Еще одно требование – минимизация инвестиционных затрат. Их основная доля должна приходиться на оборудование. То, чего у нас нет, то, какого оборудования у нас нет, и мы не можем его сделать сегодня или завтра. А затраты на строймонтаж необходимо свети к разумному минимуму.

Вместе с тем, предупреждаю Правительство: не ограничивайте инвестиционный импорт, а жестко контролируйте его эффективность. Главный критерий здесь – затратил валюту – дай результат в валюте вдвойне, а то и больше.

Мерами по замещению должно быть охвачено не менее 60-65% некритического импорта. Дл этого в следующем году объемы производства импортозамещающей продукции должны вырасти на 20% к текущему году и составить 3-3,5 млрд долларов.

Отдельная тема – уменьшение импортоемкости в строительстве. За разумными проектными решениями стоит снижение проектной стоимости. А значит и цена квадратного метра.

Александр Лукашенко:

Взять конкретный пример: за 10 лет в строительстве при росте объема работ в три раза потребление металла выросло в семь раз. И такой перекос никого не волнует. Как это понимать. Иначе, чем расточительством, не назовешь. Необходимо переходить к новым материалам, с высокими техническими параметрами, обеспечивающими те эксплуатационные свойства при меньшем потреблении сырья и материалов. Я требую с нового года применять жесткое нормирование материальных и энергетических ресурсов в строительстве.

По проектантам, проектировщикам и этим институтам мы уже говорим в который раз. Я очень надеюсь, Михаил Владимирович, что на этом первом квартале в вопросе мы поставим жирную точку.

Если говорить о потребительском рынке, на нем должы быть качественные отечественные товары. А вот импорт в 2012-м нужно свести к минимуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Импорт в розничной торговле на сегодняшний день, мы уже говорили, – около 17%. Это детское питание, чипсы, шоколад, шоколадные конфеты, печенье, картофель свежий и охлажденный, белокочанная капуста, яблоки. Но ведь все это мы в состоянии произвести сами. Собственного сырья и перерабатывающих мощностей у нас достаточно. Это касается непродовольственных товаров. Моющих, чистящих средств, обуви, холодильников, морозильников, косметики в широком ассортименте.

В конце этой итоговой речи президент предлагает оценивать управленцев, исходя из успехов как раз таки в импортозамещении и экспорте. Провалить эту работу недопустимо. Буквально по пунктам перечислил президент поручения по итогам двухдневной дискуссии.

Александр Лукашенко:

Считаю очень своевременным предложение об объединении в один нормативный правовой акт положений первого и девятого Декретов Президента. В этих документах изложены порядок и условия создания новых предприятий и производств в сельских и малых населенных пунктах. Сведем все в один документ, он будет проще и понятнее потенциальным инвесторам, легче в практическом использовании. Подключить к этому надо и средства массовой информации.

Поручаю правительству совместно с облисполкомами в месячный срок подготовить проект такого комплексного правового акта, исходя из имеющегося опыта, оптимизируйте и другие действующие нормы. До конца года нужно привлечь в свободные экономические зоны как можно больше инвесторов, предлагающих импортозамещающие, экспортоориентированные проекты. Перечень импортозамещающих товаров необходимо утверждать как минимум на 5 лет, до 1 января. После 1 января уже будет поздно, все губернаторы и члены Правительства это знают. Правительству, облисполкомам, Минскому горисполкому, Администрации Президента в кратчайшие сроки внести эти предложения.

Жизнь показывает, что нам, не откладывая, следует кардинально пересмотреть проектные нормы в строительстве и технические нормативы производства товаров для снижения их материало- и импортоемкости. Поручаю Правительству завершить эту работу в самое ближайшее время. Режим жесточайшей экономии ресурсов должен быть введен практически с завтрашнего дня: от километража на наши автомобили и расхода на содержание госструктур до расходов каждым механизатором бензина, топлива, солярки и так далее. На это надо обращать внимание.

Игорь Конончук, директор молокоперерабатывающего предприятия:

Очень четко и конкретно были поставлены задачи главой государства. Семинар показал (пусть хотя бы не молочная тема, но, тем не менее), что инновации, новшества, без них просто никуда.

Петр Рудник, председатель Могилевского облисполкома:

Первое, на что мы обращаем внимание, – это создание новых предприятий, и, как правило, это малые предприятия, которые позволяют в данной ситуации быстро сориентироваться с той продукцией, которая сегодня необходима на внутренний рынок. Это первое.

Следующий этап – это то, что мы сегодня увеличиваем объем производства, чтобы увеличить экспорт.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Сегодня все вышли отсюда с полным пониманием и с расстановкой всех акцентов, что надо делать в деле укрепления экспорта, как ограничить импорт очень резко и каким образом в каких секторах заниматься импортозамещением.