Александр Лукашенко посетит Витебскую область

Президент ознакомится с ходом полевых работ, также речь пойдет о развитии и туристических перспективах озерного края Браславщины.

Уборочная кампания в стране выходит на финишную прямую. С полей убрано 3/4 зерновых. И традиционно последними вклад в национальный каравай, но от этого не менее весомый, делает Витебщина. Пока северный регион перешагнул полумиллионный рубеж по сбору зерна. Предполагается, что на примере Браславского района с ходом полевых работ ознакомится Президент.

Еще на старте жатвы Александр Лукашенко подчеркивал, что нужно приложить максимум усилий, чтобы собрать хороший урожай. Ведь из-за природных капризов – засухи или ливней – мировые цены на зерно ползут вверх. К минимуму нужно свести все потери нынешнего урожая, все-таки солнечный удар не щадит посевы.

Как это делают, сегодня покажут и расскажут в СПК «Маяк Браславский». Это крепкое хозяйство, одно из шести базовых в стране, опыт которых должен стать примером для всех остальных. Ожидается, что также речь пойдет о развитии туризма на Браславщине, которую не зря называют озерным краем Беларуси.

Наталья Бреус, телекомпания СТВ.