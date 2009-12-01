Александр Лукашенко посетил предприятие «Светоприбор»

– Государство и впредь будет поддерживать людей с ограниченными возможностями, – подчеркнул Президент Беларуси, посещая предприятие Белорусского товарищества инвалидов по зрению.

Глава государства побывал и на самом производстве, и на выставке готовой продукции. Сегодня это предприятие – образец социально-трудовой реабилитации не только на постсоветском пространстве, но и в Европе. Беларусь практически единственная страна, которой после распада Советского Союза удалось сохранить предприятия и общества, которые поддерживают инвалидов и дают им самим заработать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

- У нас инвалидов в стране 5% от численности населения, в мире – 10%. То есть у нас инвалидов наполовину меньше. Мы им платим пособия, платим регулярно. Но самое большое наше завоевание – мы единственные на постсоветском пространстве сохранили все эти предприятия и они конкурентоспособны, в силу того, что их государство, в том числе, поддерживает. Дай бог, что бы у нас так предприятия с непроблемными людьми торговали как они. Не хочу их перехваливать, но молодцы, работают. А продукцию эту надо покупать. Она конкурентоспособна. Чтобы не было так, что мы из-за границы везем то, что они делают, или могут сделать.

После посещения завода «Светоприбор» Президент ответил на вопросы журналистов. Касаясь темы вступления Беларуси в Таможенный союз, Александр Лукашенко отметил, что это не должно привести к резкому повышению цен в магазинах. Если пошлины на импортные товары снижаются, то цены на эти товары в конечном итоге, как правило, не увеличиваются, сказал глава государства. По расчетам экспертов, к две тысячи двадцатому году благодаря Таможенному союзу будет получен рост ВВП на 15%.

Александр Лукашенко:

- Это создаст конкуренцию для наших аналогичных товаров, которые мы выпускаем, но ведь мы, напомню, свои позиции защитили. А в принципе, у нас в подавляющем большинстве сохранится тот уровень цен, который есть, даже чуть-чуть лучше. По расчетам экспертов, к 2020 году благодаря Таможенному союзу будет получен рост ВВП на 15%. Это колоссальный прирост, это миллиарды долларов. Поэтому, если пошлина ниже, то цена не может быть выше. На цены это никак не повлияет. Вот если бы мы на легковые машины подняли пошлины, то конечно, легковые машины бы подорожали. Это факт. Но этот вопрос мы пока не определили, он очень чувствителен для нас, мы должны отдельно об этом вести речь.