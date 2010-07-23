Александр Лукашенко посетил предприятие «Гродно Азот»

Государство не будет отказываться от принципов социально ориентированной экономики. Все должно быть поставлено на службу человеку. Об этом заявил Президент Беларуси на совещании о перспективах развития предприятия «Гродно Азот».

Во время рабочей поездки по западному региону Александр Лукашенко также ознакомился с ходом уборочной кампании.

Этот визит Александра Лукашенко на «Гродно Азот» назревал давно. Президент Беларуси в свое время давал поручение выработать эффективные меры, которые позволили бы предприятию превратиться в современное эффективное производство.

Год назад предприятие возглавил, по сути, наемный менеджер — Игорь Жилин. Сегодня была дана оценка его работе.

После того как вертолет Главы государства приземлился около главной проходной предприятия, Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной и дал ряд поручений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо поделиться с крестьянами. И даже не поделиться, а прежде всего, дать крестьянам. А то, что останется — переработчикам, себе, в бюджет и так далее.

Гродненщина — это особое дело. Тут и дожди шли, но хлеба стоят ровно. Это, наверное, результат работы земледельцев по технологиям. Конечно, в связи с тем, что стоит такая сушь, мы такого вала не получим. Но и клейковина повысится при такой температуре, и качество зерна будет иное. Но хлеб мы уберем. Главное сейчас — мобилизовать все для уборки кукурузы.

Для Беларуси предприятие «Гродно Азот» — исторический флагман еще со времен Союза. География поставок белорусских удобрений — 28 стран. Однако эксперты пришли к выводу, что это только вершина айсберга экспортных возможностей предприятия.

Игорь Жилин, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Гродно Азот»:

С нами не сможет конкурировать Россия и Балтика. Если довезти до нас, например, с Урала, азотные удобрения по железной дороге, то «съестся» 125 % себестоимости товара. А у нас затраты на логистику — не более 20 %. Рано или поздно к нам придут. Очень интересуются сегодня и нашей схемой, и нашим предприятием.

Сегодня производственные мощности требуют обновления — некоторое оборудование используется почти 50 лет. Получается, что 2/3 себестоимости продукции «Гродно Азота» — это ресурсы и сырье.

«Гродно Азот» — самый крупный потребитель российского газа в стране. 5 % поступающего в республику газа расходуется здесь. Рентабельность предприятия в этом году хорошая — 9 %, однако она неустойчивая. Нынешнее стабильное положение за счет, в основном, господдержки и хорошего спроса на рынке. Предприятие требует серьезного перевооружения — прежде всего, в плане энергоэкономного оборудования. По этому вопросу Президент провел совещание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Суть нашей политики заключается в том, что все эти аммиак, карбамид, гайки, телки, коровы, быки — все это ничто перед человеком. Все должно быть поставлено на службу человеку. Да, производство, мы его вертим, крутим, носим на руках, но только во имя одной цели — человека. Мы 15 лет проводили такую политику и от нее не уйдем. Поэтому всякие рыночно-бизнесменские штучки, даже если они хороши, не вполне применимы к нам.

Эффективность производства нужно поднимать не любой ценой. Прежде всего, сбрасывания социальной сферы мы не допустим. Хотя во многих государствах предприятия могут быть не обременены такими социальными нагрузками. А у нас так сложилось, и я не думаю, что это плохо. Каждый человек, кроме зарплаты, должен иметь возможность съездить в санаторий, получить путевку подешевле. Но самое главное — это дети, чтобы трудящие этого коллектива имели возможность ребенка отвести в детский сад, отправить в школу. И чтобы предприятие за это несло ответственность.

Еще один важный вопрос — сезонность продаж. В течение года реализация продукции предприятия «Гродно Азот» неравномерная. Есть «мертвые» сезоны, когда товар складируется. Поэтому одна из важных задач техперевооружения — создание интегрированного производства аммиака и метанола. Это позволит переориентироваться на тот или иной продукт в зависимости от ситуации на рынке.

Сейчас экспорт часто реализуется на границе. По информации экспертов, от этого мы теряем 20-30 % выручки. Принято решение организовать продажи при помощи «Белорусской калийной компании». У нее уже есть обширный опыт в этом деле.

Уже готов и план модернизации предприятия. Перед ближайшими конкурентами мы выигрываем в расположении. Но на модернизацию требуется порядка 1,5 млрд долларов. Есть два варианта — инвестиции и кредит. Наиболее выгодный сейчас вариант — взять кредит у Китая — там предлагают возможность выплаты сроком на 15 лет. Наши специалисты подсчитали, что вложение окупится уже через 7 лет.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Надо брать кредит и, не сомневаясь, в октябре подписывать документ, а уже в следующем году начинать строить комплекс по аммиаку, метанолу и карбонилу.

Работой Игоря Жилина Президент остался довольным. За первый квартал 2010 года прибыль увеличилась на 600 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новый директор поставил во главу угла прибыль и рентабельность. Правда, от соцподдержки людей отказываться не собирается. Речь о том, как сделать все с наивысшей пользой и для человека, и для государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Детский сад вам не обеспечит полную окупаемость на содержание — мы столько не возьмем с родителей денег. Но какой-то маленький процент будут платить.

Предполагается, что полностью уйти от госдотаций «Гродно Азот» сможет уже через два года.