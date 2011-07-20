Александр Лукашенко посетил Поставский мебельный центр

Александр Лукашенко в рамках рабочей поездки по Витебской области сегодня посетил Поставский мебельный центр. Еще десять лет назад здесь работали исключительно на местный рынок. Сегодня же соотношение цены и европейского качества делают продукцию привлекательной для ряда стран Евросоюза.

Поставский мебельный центр — предприятие частное. На белорусском рынке 16 лет. Его директор Анатолий Бабичев когда-то начинал простым предпринимателем. Сегодня это большой завод на базе старой военной части. Занимается производством дверей. В основном, из массива сосны и ценных пород. На продукцию уже получены сертификаты белорусского и российского образцов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Бабичев, директор ЧПУП «Поставский мебельный центр»:

Сегодня наша продукция экспортируется в 19 стран мира — такие страны как Ливия, Польша, Дания, Азербайджан, Казахстан, Россия, Литва, Латвия. Сегодня предприятие для своих работников выделяет в месяц порядка 50-70 миллионов ежемесячно для кредитования с нулевой ставкой.

Опытом привлечения частного капитала в сферу производства поинтересовался глава государства. В Поставском районе работают 1065 частников. Малый бизнес ежегодно производит продукции и услуг более чем на 23 миллиарда рублей. Значительную часть прибыли дает Поставский мебельный центр, который выпускает пятую часть от всей продукции в районе.

Если еще 10 лет назад работали на местный рынок, сегодня 85% — это экспорт. Причем не только в страны ближнего зарубежья, но и Евросоюза.

Сегодня это крупнейшее предприятие по этому виду продукции не только в Беларуси, но и на просторах СНГ. В цехах — современное импортное оборудование.

Двери производят полным циклом: от подготовки древесины до обработки стекла и покраски. Сырье, в основном, местное. Собственный сушильный цех, пилорама. Здесь же из отходов изготавливают пеллеты — они хорошо расходятся за рубежом. Котельная тоже на местных видах топлива и отходах. Всё вместе это дает приличную экономию.

Есть своя гостиница, кафе и даже футбольный клуб. Учебно-тренировочная база не уступает минской.

Современный стадион с искусственным и натуральным покрытием. На базе клуба занимаются и дети. Трое уже кандидаты в юношескую сборную страны. Президент поручил создать профессиональную команду.

Сегодня юные футболисты получили подарки от президента — мячи и спортивную экипировку.

Прощаясь, глава государства заметил: в Витебской области нужно активно развивать опыт по такой кооперации, где деревообработка соседствует с мини-тэц и используется местное сырье.

Александр Лукашенко:

С Витебской области начинаем. В Браславе нужно построить мини-ТЭЦ, получить там электроэнергию, а тепло мы отдадим предприятию, построим блок сушилок: будем сюда возить, пилить, сушить, а готовая подсушенная древесина — это уже полдела. Для нас главное, узнать тот путь, которым прошло предприятие — для Витебской области это тест. Вот вам и зерно, и говядина, и свинина. Деньги главное. Будут деньги — будет говядина и будет свинина, и фермы будут. И землю будем обрабатывать. Надо продавать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Развивая производство и параллельно социальную сферу, стоит подумать и о туризме — заметил Александр Лукашенко. Живописные места, голубые озера, лес — богатство витебской земли.

Александр Лукашенко:

Пятая колона меня критиковала, что мы построили туристический объект, правда, снимали и в интернет давали не тот дом, в котором я живу. Но там надо развивать туристический объект, там сегодня просятся на этот туробъект — $1000 в сутки. Богатые люди. Они пусть пишут. Наше дело — делать. Если он будет здесь отдыхать, ты будешь, я, поедут иностранцы. Мы пару человек привезем, они с удовольствием приедут на то озеро. Тут отбоя от них не будет.

Завтра рабочая поездка по Витебской области продолжится. Ожидается, это будет Вехнедвинский район, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».