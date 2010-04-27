Александр Лукашенко посетил Петриковский район Гомельской области

Продолжается рабочая поездка Президента по регионам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Накануне глава государства побывал в Чериковском районе Могилевской области, где посетил СПК «Езерский».

27 апреля Александр Лукашенко направился в Петриковский район Гомельской области. Особое внимание – эффективному использованию мелиорированных земель, а также производству молока по новейшим технологиям. Здесь же Президент по традиции пообщался с местными жителями.

Евгений Горин, корреспондент СТВ:

Президент акцентировал внимание на производственных аспектах, на развитии производств в тех районах, которые наиболее сильно пострадали от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, с тем, чтобы люди могли не только рассчитывать на помощь государства, но и сами могли себя обеспечить.

В частности, посещая товарно-молочное производство на ферме, Александра Лукашенко познакомили с процессом производства молока по ресурсосберегающим технологиям. Надо отметить, что молоко здесь исключительно чистое. За этим, во-первых, осуществляется строгий контроль, во-вторых, есть технологии, это не секрет, по получению чистой продукции даже на загрязненных территориях.

Кстати, ферма принадлежит Мозырьскому МПЗ. В свое время предприятие купило четыре убыточных производство, объединило их в одно хозяйство и теперь получает хорошую прибыль. Рентабельность – 20%. То есть, хорошо и владельцам, и людям, для которых создаются новые рабочие места, поступают деньги в виде зарплат и бюджетов районов.

Неудивительно, что разговор зашел и о венесуэльской нефти, которая уже поставляется в Беларусь. Ферма, напомню, принадлежит Мозырьскому нефтеперерабатывающему заводу, поэтому Александр Лукашенко, заодно, прокомментировал поставки венесуэльской нефти в Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Если хоть одна копейка уйдет на ту сторону, пеняйте на себя (сказал Александр Лукашенко, обращаясь к генеральному директору Мозырского НПЗ Анатолию Куприянову, прим. ctv.by). Все до копейки деньги и прибыль должны быть в Беларуси. Им не надо было перерабатывать нефть, и прибыли нет. Если кто-то будет мешать, говорите сразу.

Еще один акцент глава государства поставил на теме мелиорации. Собственно, для Гомельщины – это очень актуальная тема. Напомню, что 40% гомельских земель – это мелиорированные земли и очень важно держать эти территории в постоянном севообороте. В Республике сейчас реализуется программа по сохранению ранее мелиорированных земель. Например, в ближайшие пять лет в одной только Гомельщине предусмотрено выделение на эти цели 776 миллиардов рублей.

Посещая мелиоративный объект, Александр Лукашенко ознакомился с образцами техники, которые предусматриваются для таких работ. Достаточно неожиданно глава государства решил пообщаться с водителем бульдозера выпускаемого МТЗ. Оказалось, есть недоработки. Например, по ширине гусеницы и толщине ковша. Президент дал поручение исправить эти моменты. Кстати, и по срокам поставки на село отечественных бульдозеров произошел сдвиг. Если ранее планировалось 70 машин до декабря, то сейчас, последний срок – апрель.