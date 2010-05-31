Александр Лукашенко посетил Могилевский государственный университет. Итоги

На неделе Глава Государства рассказал студентам и преподавателям четырех могилевских ВУЗов о том, какой должна стать Беларусь, учитывая исторический опыт, накопленный за годы суверенитета.

Для белорусского лидера и Могилев, и Могилевский государственный университет — родные. Здесь прошли годы юности, учеба на историческом факультете. Поэтому никто не удивился, когда Александр Лукашенко, с интересом рассматривая выставку, подготовленную в холле, останавливался буквально у каждого стенда. Расспрашивал и о достижениях как в образовании, так и в науке, и о проблемах, решение которых всегда можно найти вместе. И это стало предисловием к длительному общению со студентами и преподавателями.

Выступление с трибуны университетской Президент сравнил с выступлением с ООН-овской: студенческая аудитория слишком требовательная — здесь каждую фразу разберут на цитаты. Тем более что тему выбрали не просто серьезную, а с экскурсом в историю: «Эволюция белорусской модели экономического развития». К тому же, в режиме «он-лайн» за общением в университете имени Кулешова следили во всех ВУЗах города.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:

Вы можете подумать: «Ну что тут выступать в университете по сравнению с трибуной Организации Объединенных Наций?». Есть большая разница. Во-первых, я приехал в свой вуз. Вижу много знакомых лиц. Я ни в коем случае не хочу читать лекцию. Я просто хочу о чем-то рассказать, прежде всего, о том, что вас волнует.

Формирование экономики фактически с нуля. Гиперинфляция почти в 2000%, бездумное разрушение плановых методов ведения хозяйства. Тотальный дефицит и взлет цен даже на хлеб в 18 раз. Все это глазами не просто историка, Лукашенко, но и Главы того молодого независимого государства. В первые годы президентства решения пришлось принимать принципиальные, выслушивая немало критики.

Надежда Кураленя, студентка Могилевского университета продовольствия:

Не ожидала, что Президент так откровенно будет с нами общаться на различные темы — от политики до рассказов о своих студенческих годах.

Алена Янович, студентка Могилевского университета продовольствия:

Мы узнали очень много об истории нашего государства. Проследили поэтапно, много для себя узнали и открыли историю с иной стороны — не так, как это сухо преподается в учебниках истории.

Универсальных моделей развития, как известно, нет. Но уже в конце девяностых государство заявило о нежелании полностью уходить из экономики. И это решение оказалось правильным и к этому дню прошло испытание на прочность тремя кризисами. Выбрав социальную модель развития и сделав ставку на «государство для человека», Беларусь не прогадала.

Александр Лукашенко:

Причина того, что происходит в Европе, кроется в простом — люди проели слишком много незаработанного. Слишком много было напечатано массы денег, которая не соответствовала выпускаемой массе товаров. Уже боятся публично об этом говорить не только такие государства, как Испания и Португалия, но и Франция и Италия — они идут по пути Греции. Чтобы не «ахнул» этот кризис, начинают почти на половину урезать социальные расходы, в том числе пособия и заработные платы.

Мы должны построить государство, государство для народа. Такова в концентрированном виде суть белорусской модели развития в целом.

В последние годы — я очень аккуратно отношусь к таким рейтингам — по индексу человеческого развития мы занимаем 68-ю позицию из 182-х стран. Эта очень высокая позиция. Здесь мы на постсоветском пространстве лидеры. Это отнюдь не означает, что мы, сложа руки, будем почивать на лаврах. 21-й век — кардинально новая эпоха. В ней лишь та экономика является преуспевающей, которая постоянно обновляется. Именно поэтому в Послании к белорусскому народу и Парламенту я подчеркнул, что из кризиса наша страна должна выйти более современной и готовой к жесткой конкуренции в условиях не докризисного, а уже посткризисного мира. Если даже мы успешно выкарабкаемся из этого кризиса, будет еще тяжелее, потому что возрастет конкуренция.

Со студентами Президент поделился и мнением по приватизации госсобственности и отношением к социальным обязательствам инвесторов, подчеркнув, что собственники сегодня должны работать и на себя, и на людей. Дал также оценку внешним заимствованиям Беларуси. И, кстати, не надо быть аналитиком, чтобы заметить эволюции взаимодействия Беларуси и МВФ. Это еще одно доказательство подвижности белорусской модели развития.

Александр Лукашенко:

Вот вы заметили, что за последние полгода мы притормозили с ростом заработной платы, стипендии и так далее? Скажу откровенно: это было и требование МВФ. Но они правы. Если вы просите кредитов, если у вас чего-то не хватает, то, пожалуйста, вы там подожмитесь. И мы вынуждены были эти полгода скукорежится. И мы не так активно поддерживали по зарплатам бюджетников. Но эти полгода закончились.

Совсем недавно, принимая с докладом правительство, премьер-министра, я им напомнил, что нам осталось совсем немного, чтобы подойти к средней заработной плате 500 долларов по стране. Я подчеркиваю — средней! Это потянет за собой повышение пенсий, стипендий и прочего. Мы должны кровь из носа выполнить эти обязательства до конца этого года и перед Всебелорусским народным собранием мы должны отчитаться народу. И кризисы здесь в счет не берутся.

Сделав ставку на сельское хозяйство, оставив его в госсобственности, Беларуси удалось обеспечить свою продовольственную безопасность. АПК страны становится бизнесом рентабельным и даже источником валюты.

Екатерина Мараева, студентка Могилевского университета продовольствия:

Встреча для меня оказалась грандиозной. Каждое его слово воспринималось на ура.

Вера Сомченко, студентка Могилевского университета продовольствия:

Для меня открылось, что у нашего Президента потрясающее чувство юмора.

Перспективы развития Александр Лукашенко видит в дальнейшей диверсификации — как рынков сбыта, так и снабжения. Экономическая безопасность не может зависеть от одного поставщика или покупателя. Сегодня наши комбайны работают и на зарубежных нивах. Трактор «Беларус» и холодильник «Атлант», МАЗовские автобусы не исчезли, как им пророчили в 90-е.

Экспорт, жилье, продовольствие по-прежнему в приоритетах, как и создание условий для развития бизнеса. Используя все самое лучшее, белорусская модель развития прошла свою эволюцию: от структурной перестройки экономики до либерализации и раскрепощения предпринимательской инициативы.

Александр Лукашенко:

Должна быть четкой и понятной налоговая система. Я не говорю о налогах вообще, об их объемах. Тут надо быть осторожными. Мы не можем сегодня уменьшать налогооблагаемую базу, мы не можем сегодня уменьшать объем налогов. Потому что мы не выполним социальные программы.

Ускоренная информатизация и еще четыре принципиально новые стратегии — технологическая, энергетическая, транзитная и деловой активности. За ними, по мнению Президента, будущее государства, элитой которого остается образованная молодежь. Студенты просто засыпали Александра Лукашенко вопросами. Что неожиданно и смело, многие захотели предложить даже свой путь решения отдельных проблем, как эта студентка из Белорусско-Российского университета.

Виктория Зубрицкая, студентка Белорусско-Российского университета:

Сейчас в прессе можно увидеть массу публикаций, связанных с ценами на газ и нефть, поступающих из России. Как Вы смотрите на то, чтобы в переговорах о снижении цен одним из аргументов назвать возможность продажи российским компаниям акций, например, «Белтрансгаза» или Мозырского НПЗ при условии полной загрузки беспошлинной российской нефти?

Александр Лукашенко:

Скажите честно, Вы из Беларуси или из России?

Виктория Зубрицкая:

Из России.

Александр Лукашенко:

Я так и почувствовал. Будем продавать акции. Но ведь они хотят, чтобы мы эти заводы отдали почти бесплатно. Я им публично сказал: «Бесплатно — сыр в мышеловке. Ничего бесплатно мы не продадим».

Спрашивали и о жилье для молодых специалистов, и о строительстве студдеревень, и о распределении и перспективах развития образования. Сетовали на нехватку часов в школе по информатике и истории. По проблемам острым Президент тут же давал поручение разобраться. Но не только это интересовало студентов. Несколько вопросов было по внешней политике. К примеру, о диалоге Беларуси и Украины после смены там власти.

Александр Лукашенко:

Что касается наших встреч с Януковичем (их у нас состоялось три), наших переговоров и встреч наших министров, то мы нормально сотрудничаем. Всё, что нам нужно решить вместе с Украиной или через Украину, мы решаем. Даже этот неприятный, может быть, в какой-то степени для России вопрос поставки венесуэльской нефти через Украину. Они четко пообещали и всю нефть нам перевезли. Мы ее уже переработали и ждем очередных танкеров — они идут.

Что касается личных контактов и отношений — это тоже немаловажно — они очень хорошие.

Такое живое общение продлилось более четырех часов. Студенты пригласили Президента на юбилей сельскохозяйственной академии. Приехать пообещал. Предложили Горки сделать столицей «Дыжынак», чтобы преобразить город, как это произошло в других местах проведения этого праздника. Идею Александр Лукашенко поддержал.

И уже прощаясь, ответив более чем на два десятка вопросов, дал всем напутствие — быть здоровыми и хорошо учиться. Образованной молодежи все дороги открыты.

Александр Козырев, студент Белорусско-Российского университета:

В какой-то мере мы сегодня заложили фундамент отношений между правительством и молодыми специалистами.

Встреча продолжилась потом и в неформальной обстановке. Белорусский лидер не спешил покидать стены родного университета и еще долго общался с преподавателями, которых знает со студенческой скамьи.

Алеся Высоцкая, Вячеслав Комиссаров, Александр Горощенко, Валерий Науменко и Сергей Вишневский, телекомпания СТВ.