Александр Лукашенко посетил Горецкую сортоиспытательную станцию

Горецкий район довольно часто называют столицей аграрной науки. На Грецкой сортоиспытательной станции проверяют новые образцы сельхозпродукции, полученные, например, в сельхозакадемии, прежде чем сеять их в промышленных масштабах.
В стране 24 таких станций. Президента, конечно, интересовала тема эффективности. Успехи ощущаются, особенно в плане переориентации хозяйств — когда начинают выращивать абсолютно новую культуру — ту же кукурузу, и это оказывается эффективней, чем выращивать ту же пшеницу.
Александр Лукашенко:
Развеял многие стереотипы. Говорили, что кукуруза обедняет почву, огромный вынос полезных веществ. А когда мы провели исследования в Мозыре — меня в прошлом году Дворник привез на поле, говорит: «Вот — технология, вот — исследования» — ну какой же вынос, если у нас плодородие повышается!?
Кукуруза вроде бы с потеплением, изменением климата — это та культура, которая нас сегодня выручает. Силос — ладно, так больше миллиона зерна получим и семенами сами себя обеспечиваем.
Еще одна большая тема — возможность строительства пятого сахароперерабатывающего завода. Есть предложение от польских бизнесменов профинансировать такое производство, ориентировочно в Чаусах.
У сельхозакадемии большие планы по развитию, в частности, открыть рыбопитомник по разведению форели, медиацентр и учебно-методический центр для студентов.
Идут переговоры с китайским инвестором по возможности выращивания в Беларуси продукции в теплицах — огурцы, томаты. Проект оценивается в 3-3,5 млн долларов. Президенту продемонстрировали много образцов сельхозпродукции, выведенных специалистами академии.
Александр Лукашенко остался доволен увиденным в районе. Назначенный президентом в октябре прошлого года новый председатель Горецкого райисполкома Игорь Макар за прошедшие месяцы проявил себя хорошим профессионалом-управленцем. Александру Лукашенко понравились результаты работы нового руководства, поэтому глава государства полностью поддержал все новые предложения председателя.
Игорь Макар, председатель Горецкого райисполкома:
Мы планируем за эту пятилетку выйти на самофинансирование. К Горкам должны подтянуться все, Горецкий район должен стать базовым в Могилевской области и в республике. Мы изучили ситуацию и сделали много, чтобы выйти на прогноз на менее 105% к концу года. Мы посеяли в Горецком районе 1000 га сахарной свеклы.
Есть планы и по увеличению присутствия в районе малого и среднего бизнеса. Для предстоящих в 2012 году в Горках «Дажынках» для работы определены 552 объекта, из них почти половина — сельские. Это модернизация улиц, набережных, вокзалов, возведение новых строений. Кроме этого, в районе работают и над созданием новых производств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Игорь Макар:
Не менее 8 новых животноводческих молочнотоварных ферм, что позволит выйти на увеличение поголовья дойного стада, на реализацию молока.
Мы за последние два месяца реализовываем 72% молока класса «Экстра» и 24% молока высшего класса. Планируем построить два свинокомплекса на 24 тысяч каждый с комбикормовой линией и мясопереработкой.
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