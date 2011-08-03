Александр Лукашенко посетил Горецкую сортоиспытательную станцию

Президент Александр Лукашенко совершает рабочую поездку по Могилевской области. Среди прочих обсуждалась тема создания нового сахарного завода в Чаусах. В Беларуси он станет пятым по счету предприятием такого профиля. Цена вопроса – не менее 360 млн евро, но большую часть суммы уже готовы инвестировать польские бизнесмены.

Горецкий район довольно часто называют столицей аграрной науки. На Грецкой сортоиспытательной станции проверяют новые образцы сельхозпродукции, полученные, например, в сельхозакадемии, прежде чем сеять их в промышленных масштабах.

В стране 24 таких станций. Президента, конечно, интересовала тема эффективности. Успехи ощущаются, особенно в плане переориентации хозяйств — когда начинают выращивать абсолютно новую культуру — ту же кукурузу, и это оказывается эффективней, чем выращивать ту же пшеницу.

Александр Лукашенко:

Развеял многие стереотипы. Говорили, что кукуруза обедняет почву, огромный вынос полезных веществ. А когда мы провели исследования в Мозыре — меня в прошлом году Дворник привез на поле, говорит: «Вот — технология, вот — исследования» — ну какой же вынос, если у нас плодородие повышается!?

Кукуруза вроде бы с потеплением, изменением климата — это та культура, которая нас сегодня выручает. Силос — ладно, так больше миллиона зерна получим и семенами сами себя обеспечиваем.

Еще одна большая тема — возможность строительства пятого сахароперерабатывающего завода. Есть предложение от польских бизнесменов профинансировать такое производство, ориентировочно в Чаусах.

У сельхозакадемии большие планы по развитию, в частности, открыть рыбопитомник по разведению форели, медиацентр и учебно-методический центр для студентов.

Идут переговоры с китайским инвестором по возможности выращивания в Беларуси продукции в теплицах — огурцы, томаты. Проект оценивается в 3-3,5 млн долларов. Президенту продемонстрировали много образцов сельхозпродукции, выведенных специалистами академии.

Александр Лукашенко остался доволен увиденным в районе. Назначенный президентом в октябре прошлого года новый председатель Горецкого райисполкома Игорь Макар за прошедшие месяцы проявил себя хорошим профессионалом-управленцем. Александру Лукашенко понравились результаты работы нового руководства, поэтому глава государства полностью поддержал все новые предложения председателя.

Игорь Макар, председатель Горецкого райисполкома:

Мы планируем за эту пятилетку выйти на самофинансирование. К Горкам должны подтянуться все, Горецкий район должен стать базовым в Могилевской области и в республике. Мы изучили ситуацию и сделали много, чтобы выйти на прогноз на менее 105% к концу года. Мы посеяли в Горецком районе 1000 га сахарной свеклы.

Есть планы и по увеличению присутствия в районе малого и среднего бизнеса. Для предстоящих в 2012 году в Горках «Дажынках» для работы определены 552 объекта, из них почти половина — сельские. Это модернизация улиц, набережных, вокзалов, возведение новых строений. Кроме этого, в районе работают и над созданием новых производств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Макар:

Не менее 8 новых животноводческих молочнотоварных ферм, что позволит выйти на увеличение поголовья дойного стада, на реализацию молока.

Мы за последние два месяца реализовываем 72% молока класса «Экстра» и 24% молока высшего класса. Планируем построить два свинокомплекса на 24 тысяч каждый с комбикормовой линией и мясопереработкой.

Лукашенко: Разбрасываться деньгами нельзя. Их никто не печатает сегодня