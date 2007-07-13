Александр Лукашенко посетил Белорусский металлургический завод

Инвестиции в Белорусский металлургический завод - один из примеров успешного сотрудничества Беларуси и зарубежных компаний.

Об этом заявил сегодня Президент Беларуси на церемонии пуска трубопрокатного комплекса на БМЗ. В целом глава государства дал высокую оценку пуску нового комплекса.



БЭМЗ - это крупнейшее предприятие металлургической отрасли в республике. Привлечение передового мирового опыта и новейших технологий при сооружении завода и дальнейшем его развитии позволило создать в городе Жлобине уникальный промышленный комплекс.

По уровню автоматизации производства и наукоемкости технологических процессов он соответствует мировым критериям научно-технического прогресса. Ежегодно предприятие производит более 1 миллиона 700 тысяч тонн стали, 1,5 миллиона тонн проката, 70 тысяч тонн металло-корда, 100 тысяч тонн проволоки. Металлопродукция БМЗ поставляется более чем в 50 стран мира.

Пуск трубопрокатного комплекса Белорусского металлургического завода - весомый вклад в продвижение страны к прогрессивным технологиям. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко сегодня на церемонии открытия производства бесшовных горячекатаных труб на БМЗ. Комплекс спроектирован, построен и оснащен по последнему слову техники в рекордно короткие сроки - за 2,5 года.

Белорусский металлургический - завод молодой. В этом году ему только 20. Предприятие, расположенное в Жлобине Гомельской области, градообразующее. 13 тысяч жлобинцев работают на БМЗ. А работать на Белорусском металлургическом - престижно. Средняя заработная плата - 850 тысяч рублей. Самая тяжелая работа в цеху оплачивается здесь в сумму 1 миллион рублей в месяц, а то и выше. Политика руководства завода - как можно больше инвестиций вложить в производство.

БМЗ - современное, высокотехнологичное производство черной металлургии. Предприятие, динамично развивающееся. За 20 лет здесь построено 6 цехов и произведено более 19 миллионов тонн литой заготовки. По такой наукоемкой и высокотехнологичной продукции, как металлокорд, доля Белорусского металлургического завода в мире составляет 6%, а в странах СНГ - 65%.

Уже сегодня здесь задумываются о строительстве ещё одного цеха. По производству бесшовных труб. Мероприятие довольно затратное. Потому для начала посоветовались с Главой государства. Александр Лукашенко считает, что решение о строительстве таких производств должно приниматься не в кабинете, а на месте. Осмотрев цеха Белорусского металлургического завода, Президент принял решение поддержать идею строительства здесь цеха по производству труб. И обещал государственную поддержку.

Материальная поддержка государства потянет на 150-170 миллионов долларов. В такую сумму оценивается новый цех для БМЗ. Планируется, что в ноябре в Резиденции Главы государства будет принято окончательное решение о строительстве трубопрокатного комплекса для Белорусского металлургического завода. Но уже сегодня Александр Лукашенко назвал будущий цех мощным и очень интересным проектом.

Разговор Президента и жлобинских металлургов получился предметным. Напоследок отечественные сталеплавильщики вручили Главе государства символический подарок.

Цена и качество. Вот что открывает ворота на мировой рынок. Отечественные металлурги говорят, что давно уже это поняли. Потому за своих покупателей, которые разбросаны по всему миру, здесь держатся крепко. Даже плакат с соответствующей надписью в одном из цехов повесили: "Потребителя ищут годами, а теряют в одну минуту".