Александр Лукашенко посещает Поставский район Витебской области с рабочей поездкой

Первым делом глава государства поинтересовался развитием сельского хозяйства и ходом уборочной.

Аграрии страны сообщили о первых тысячниках. Говоря о северном регионе страны, Александр Лукашенко отметил, что здесь к севу надо подходить взвешенно и выращивать более рентабельные культуры.

Александр Лукашенко посещает и Поставский мебельный центр. Здесь президент ознакомится с технологической структурой и перспективами развития предприятия. В центре внимания — привлечение частного капитала в сферу развития производства современных товаров народного потребления.

К слову, Поставский мебельный центр — предприятие частное. На белорусском рынке оно более восьми лет. Занимается производством дверей из клееного массива сосны и ценных пород древесины, а также топливных гранул. 85% идут на экспорт, причем не только в страны ближнего зарубежья, но и в Евросоюз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Производство охватывает полный цикл — от подготовки древесины до покраски готовых изделий.

Анатолий Бабичев, директор ЧПУП «Поставский мебельный центр»:

Сегодня наша продукция экспортируется в 19 стран мира — такие страны как Ливия, Польша, Дания, Азербайджан, Казахстан, Россия, Литва Латвия. Сегодня предприятие для своих работников выделяет в месяц порядка 50-70 миллионов ежемесячно для кредитования с нулевой ставкой.