Александр Лукашенко посещает научно-практический центр по механизации сельского хозяйства НАН Беларуси

Главе государства доложат о научной разработке и внедрении современной сельхозтехники и познакомят на выставке с образцами машин, разработанными учеными.

Президент также посетит лаборатории центра, экспериментальный завод по механизации сельского хозяйства и отдел компьютерного проектирования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Научно-практический центр совместно с Минсельхозпродом определяет стратегию развития технического обеспечения села. За прошедшие пять лет специалисты разработали 106 единиц техники, освоено большинство из них. В серийное производство попали 186 наименований машин. И только за прошлый год по разработкам центра выпущено продукции на сумму свыше 138 миллионов долларов.

И подробнее о сегодняшнем мероприятии в наших следующих выпусках.