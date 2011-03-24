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Александр Лукашенко посещает научно-практический центр по механизации сельского хозяйства НАН Беларуси

24 марта 2011 12:34
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Главе государства доложат о научной разработке и внедрении современной сельхозтехники и познакомят на выставке с образцами машин, разработанными учеными.

Президент также посетит лаборатории центра, экспериментальный завод по механизации сельского хозяйства и отдел компьютерного проектирования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Научно-практический центр совместно с Минсельхозпродом определяет стратегию развития технического обеспечения села. За прошедшие пять лет специалисты разработали 106 единиц техники, освоено большинство из них. В серийное производство попали 186 наименований машин. И только за прошлый год по разработкам центра выпущено продукции на сумму свыше 138 миллионов долларов.

И подробнее о сегодняшнем мероприятии в наших следующих выпусках.

# Экономика # Лукашенко

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