Александр Лукашенко посещает «Интеграл»

Президент знакомится с реализацией проекта по созданию отечественного субмикронного производства.

Главе государства доложат об итогах работы предприятия и его производственно-экономическом состоянии. В центре внимания — перспективы инвестиционной деятельности «Интеграла». Президент ознакомится с технологическим процессом производства интегральных микросхем в рамках инвестиционного проекта по созданию субмикронного производства.

В состав объединения входят «Завод полупроводниковых приборов», заводы «Транзистор», «Электроника», «Светотрон», «Электромодуль» и «Запад» в Бресте, «Камертон» в Пинске.

Основная часть продукции «Интеграла» идет на экспорт. Она соответствует всем требованиям международных стандартов и ещё на стадии освоения проходит тщательное тестирование надежности.

На предприятии внедряются современные технологии, осваивается выпуск новых видов продукции. В целом объединение выполняет производственные экономические показатели. Между тем, проверки показали, что есть отставание в реализации проектов, в частности — организации субмикронного производства. Эти проблемы сегодня также будут обсуждаться на «Интеграле».