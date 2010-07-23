Александр Лукашенко посещает «Гродно Азот»

Здесь главе государства доложили о производственно-экономическом состоянии и организации работы предприятия в современных условиях, а также о ходе реконструкции производства. Не останется без внимания Президента и ход уборочной компании.

Рабочая поездка Александра Лукашенко началась с доклада о ходе уборочных работ. Президент также поинтересовался социально-экономическим развитием региона — как известно, ряд поручений был дан еще во время назначения нового губернатора – но пока проблемы остаются прежними. Это отставание по темпам роста сельского хозяйства — по республике они самые низкие. Александр Лукашенко остался крайне недоволен тем, что увидел с борта самолета.

Александр Лукашенко:

Гродненщина — это особое дело. Тут и дожди шли, но хлеба стоят ровно. Это, наверное, результат работы земледельцев по технологиям. Конечно, в связи с тем, что стоит такая сушь, мы такого вала не получим. Но и клейковина повысится при такой температуре, и качество зерна будет иное. Но хлеб мы уберем. Главное сейчас — мобилизовать все для уборки кукурузы.

Но все же основная тема — состояние дел на «Гродно Азоте». Это не только одно из старейших предприятий страны, но и флагман, продукция которого пользуется хорошим спросом еще со времен Советского Союза. Этот товарный знак зарегистрирован в 18 странах мира. Разумеется, белорусское государство в устойчивой работе этого предприятия и в непростых условиях с поставками природного газа. Цены, как известно, повысились, между тем, завод — крупный потребитель российского газа. И при этом в себестоимости готовой продукции две трети занимает именно сырье и энергетика. Разумеется, в таких условиях крайне важна модернизация.

Игорь Жилин, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Гродно Азот»:

Мы сейчас работаем на главный вопрос — увеличение азота и снижение себестоимости этой продукции с тем, чтобы эта продукция была рентабельной во всем мире. Мы наметили большую программу, она предусматривает, прежде всего, увеличение мощностей, но дифференцированно. Мы должны построить новый агрегат, который работает по уникальной схеме: на одной печи размещаются и аммиак, и метанол.

Изношенность оборудования, конечно, влияет на конечную стоимость продукции, но есть еще ряд проблем, о которых сегодня идет речь. В частности, это неравные условия конкуренции. Те же российские и литовские предприятия получают сырье в разы дешевле. А значит, мы должны сейчас искать другие пути удешевления нашей продукции. Есть еще один вопрос — оптимизация продаж. Поскольку товар сезонный, хотелось бы продавать его круглый год, не теряя прибыли. Есть проблемы в реализации инвестпроектов: некоторые из них оказались конкретно провальными. Весть этот спектр проблем будет обсужден на совещании.