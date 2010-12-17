Александр Лукашенко посещает центральное хранилище Нацбанка Беларуси

Наша страна по золотому запасу на 46-ом месте в мире и на 3-ем в СНГ.

Золотовалютные резервы Беларуси на 66% состоят из восьми различных иностранных валют. Доля драгоценных металлов — примерно четверть, около 23% — золотой запас. В соответствии с поручением главы государства на 1 января 2011 года он должен составить 30 тонн. Этот показатель уже сейчас превышен. К слову, за пять лет золотой запас страны увеличился на 5,5 тонн. А фонд драгоценных камней составляет почти 50 млн. евро, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Рост золотовалютных резервов позволит не только обеспечить стабильность банковской системы и финансового рынка, но также создаст условия для уменьшения стоимости внешних заимствований для белорусских банков.