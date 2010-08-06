Александр Лукашенко поручил ускорить реализацию республиканской программы развития льняной отрасли

Такую задачу Глава государства поставил сегодня, посещая с рабочей поездкой Витебскую область. В Браславском районе Александру Лукашенко доложили о ходе уборочной в регионе и в стране в целом. А на базе отдыха «Дривяты» речь шла о развитии туристической инфраструктуры Браславщины.

О том, как завершают жатву, доложили и чиновники, и хозяйственники в СПК «Маяк Браславский». Темп на финише хороший, в закромах уже почти 6 млн тонн зерна, а будет и все 8.

Витебский губернатор Александр Козень представил Президенту стратегию развития сельского хозяйства в северном регионе. Здесь много полей, контуры которых изрезаны. Это приводит к тому, что урожайность на Витебщине традиционно меньше, чем в других регионах.

Александр Лукашенко сказал, что гнаться нужно не сколько за урожайностью, а сколько за экономической эффективностью и стремиться обходиться без дотаций в сельском хозяйстве.

Александр Лукашенко:

Оценивать я тебя буду абсолютно не по твоим темпам, и не по урожайности, и даже не по тому, что ты собрал. Главное — это эффект от зерна, молока и мяса. А то ты мне дашь -15% рентабельности по животноводству, а корма — это основа живонотноводства, и потом скажешь: «Я не могу! Дотируйте, чтобы я был прибыльным». От этого надо уходить.

Вопрос №1 — как сохранить урожай. Как считает Президент, нужно пристальней следить за качеством. Причем речь идет и о качестве работ. Нужно больше дисциплины, а также добавить рациональности в использовании техники.

Александр Лукашенко:

Тут демократия одна — технология. Поэтому в Витебской области люди умеют делать всё. Хочешь, дай мне самых алкашей-механизаторов, я с ним приеду на поле, и ты увидишь, как они умеют пахать. Не они виноваты. Мы просто бесконтрольно относимся к ним. У нас же нет частной собственности на клочок земли. Он и на усадьбе у себя пока плохо пашет. Где-то выпил, где-то переел и так далее. Если у нас такие реалии, надо пугать, ибо погибнем все. Надо приучать людей и постепенно самым классным людям платить. Чтобы другие видели: «Сделай и я тебе заплачу». А дисциплина — жестокая.

Еще одна тема дня — развитие и туристические перспективы Браславщины. Обсуждение вопросов прошло на турбазе «Дривяты».