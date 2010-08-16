Александр Лукашенко поручил проверить эффективность работы всех научно-практических центров по сельскому хозяйству

В условиях роста мировых цен нужно получить максимальные доходы от сельхозпроизводства. Об этом на неделе во время рабочей поездки в Минскую область заявил Президент.

В Смолевичском районе Александр Лукашенко осмотрел завод по выпуску семян. Это своеобразный тандем науки и производства. Здесь Президент поручил проверить эффективность работы всех научно-практических центров по сельскому хозяйству. Они должны сосредоточиться на крупно-товарных производствах.

Рабочие поездки Президента по регионам это не только контроль за ходом жатвы, а еще и большой разговор о проблемах и перспективах на селе. Наряду с урожаем, самой горячей темой на неделе стало использование достижений науки в отечественном АПК. Семеноводческий завод «Шипяны АСК» – детище наших ученых. В стране, по сути, появляется первый конвейер по производству семян. Нужно решить проблему морально и технически устаревшего семеноводства. Новый комплекс – это высокое качество посевного материала, при меньших расходах. А значит, урожай принесет больше денег.

Михаил Мясникович, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

– На заводе собрано все лучшее, что есть в мире: белорусское, российское, польское, голландское, немецкое, датское. Причем, систему управления спроектировали наши инженеры и ученые. Таким образом, на базе этого завода можно делать различные манипуляции: больше, меньше, с сушилкой, без сушилки и т.д.

Передовые европейские технологии, китайские инвестиции и по возможности отечественные комплектующие. При таких составляющих проект предполагает себя окупить через 4 года. Чтобы обеспечить Беларусь качественными семенами и даже продавать излишки за границу, нужно 40 таких заводов. Впрочем, пока что передача убыточных хозяйств под опеку науки серьезных дивидендов аграриям не принесла. А эффективность – это одно из главных требований главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Объединили науку и землю. Прошло почти пять лет от идеи до реализации. Что получилось? Вот это меня интересует. И то, что вы тут построили – завод, сушилку, еще что-то красивое – это все правильно и хорошо. Но меня сегодня интересует, какой результат, как ученые, которые всю жизнь нас учили, как надо пахать, сеять, убирать и т.д., как они работают на земле? Вы готовьтесь к тому, что все созданные центры мы серьезнейшим образом по окончанию уборки «вывернем наизнанку». Мне надо передовое. Я хотел, чтобы ученые пропустили это не только через себя и через свои клочки, а через мощные крупнотоварные хозяйства, и сказали: Президент, мы проработали, надо это, это и это.

Уборочная, скорее всего, завершиться к середине следующей недели. Урожай будет чуть меньше, чем в прошлом году. Однако, даже в такой ситуации, у страны есть все для того чтобы обеспечить себя зерном, сделать запасы и даже что-то выгодно продать. Государство закупит у аграриев миллион тонн картофеля. Часть продадут за границу – желающие уже есть. Президент дал поручение следить за колебаниями цен на мировых рынках.

Александр Лукашенко:

– Не обижайте крестьян. Растет цена на внешнем рынке на зерно, молоко, мясо – вы крестьянам должны двигать цену на зерно, молоко и мясо. Падает – мы им скажем: ребята, падают цены на мировом рынке, и у нас они будут ниже. Тогда люди поймут. А так, там рост, а у них цена не движется. Вот это должно быть честно.

На ферме с футуристическим названием «Нуклеус» говорили о животноводстве. Схему успеха ученые разделили на три составляющих: хорошая генетика, корма+технологии, а также кадры. Последние будут ковать в экспериментальной ферме-школе. Переподготовку здесь получат 10 тысяч наших специалистов. Генетика, пока что свиноводческая, начнется от французской родословной. Полтысячи особей станут отправной точкой для создания 250 тысяч свинок отборной породы.

Николай Попков, генеральный директор НПЦ по животноводству НАН Беларуси:

– Эта маленькая ферма способна обеспечивать наше товарное производство. 5 миллионов гибридного молодняка позволят получать республике 500-550 тысяч тонн свинины – конкурентоспособной, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Это некий современный прорыв в развитии отрасли на перспективу.

То есть речь идет о том, чтобы сделать нашу животноводческую продукцию конкурентной. Это, прежде всего, известное всем соотношение «цена-качество». Ученые назвали интересную цифру. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в Беларуси ежегодно производится 33 килограмма животного белка на душу населения. Мы на втором месте после США. Показатель хороший. Это значит, мы можем обеспечить свои потребности и даже продавать за границу.

Однако вопрос снова упирается в соотношение цены и качества. Пока что оно не в нашу пользу, но с помощью науки это несоответствие намерены устранить. Как и по другим направлениям развития отечественного АПК. Рядом с фермой на полкилометра растянули опытные образцы с техникой. На многих табличка – «перспективная разработка», но среди них есть и вещи, уже сейчас позволяющие экономить большие деньги на импорте.

Часть этого оборудования даже продается за рубеж. Новинки экспериментальные и опытные охватывают все направления АПК – от посевной до уборочной техники, от животноводства до птицеводства.

Далеко ли уедет отечественный АПК и сможет ли выдержать климат мировых рынков, об этом можно судить по сегодняшней ситуации. Даже в такой непростой год белорусское село стабильно обеспечило страну хлебом, а экспорт – хорошими контрактами.

Александр Лукашенко:

– Неплохого качества зерно, но немного меньше, чем в прошлом году. Но, хлебов нам предостаточно. Я бы не приостанавливал экспорт зерна. Не хочу анализировать российскую тактику и стратегию в этом плане, там свой подход, я не вникаю в ту ситуацию. Что касается Беларуси: главное – это накормить людей и скот. Из этого мы будем исходить. Это наша главная цель, а не то, какая там цена будет и т.д. У нас не вопрос в продаже зерна. Нам зерно надо для того, чтобы его переработать, получить товар с высокой добавочной стоимостью, реализовать его по приличным ценам, а это лучше молоко и молочные продукты, мясные продукты. У нас очень мощное животноводство и мы здесь четко балансируем: больше скота – больше кормов. Удалось этот баланс удержать, хоть и сухо было, но все-таки дожди выпадали. Поэтому, я очень рад, что мы эти месяцы сработали таким образом – от механизатора до Президента и Правительства – что есть о чем говорить и на «Дожинках». Вот кукурузу надо убрать, убрать хорошо и мы еще получим тот миллион зерна, который мы недополучили.

В перспективе тесное взаимодействие ученых и аграриев вполне может вывести белорусское сельское хозяйство на мировой уровень. Таких примеров в мировой практике хватает.

Евгений Горин, Алексей Адашкин, телекомпания СТВ.