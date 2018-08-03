Александр Лукашенко пообщался с молодыми мамами и оценил оснащение больницы в Миорах

Новости Беларуси. Александр Лукашенко находится рабочей поездкой в Миорском районе. Главе государства доложили о выполнении госзаказа по продаже зерна, обеспечении кормами и применении прогрессивных технологий при их заготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание Президент обратил на то, что в каждом хозяйстве должно быть достаточное количество техники. А в перспективе на предприятия нужно поставить пресс-подборщики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы производим свои прессы?

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:

В Борисове собираем свои прессы. Они часть в наших, локализация 40%, а часть – комплектующие французские и немецкие.

Александр Лукашенко:

Зимой, предупреди всех, покажут мне свои прессы. Нам надо производить свой пресс. Это спасение для страны, не только для Витебщины.