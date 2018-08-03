Александр Лукашенко пообщался с молодыми мамами и оценил оснащение больницы в Миорах
Новости Беларуси. Александр Лукашенко находится рабочей поездкой в Миорском районе. Главе государства доложили о выполнении госзаказа по продаже зерна, обеспечении кормами и применении прогрессивных технологий при их заготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посещая Миорский район, Президент Беларуси призвал усилить дисциплину во время уборочной
Особое внимание Президент обратил на то, что в каждом хозяйстве должно быть достаточное количество техники. А в перспективе на предприятия нужно поставить пресс-подборщики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы производим свои прессы?
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
В Борисове собираем свои прессы. Они часть в наших, локализация 40%, а часть – комплектующие французские и немецкие.
Александр Лукашенко:
Зимой, предупреди всех, покажут мне свои прессы. Нам надо производить свой пресс. Это спасение для страны, не только для Витебщины.
Президент посещает Миорскую центральную районную больницу. Где в мае 2018 года ввели в эксплуатацию новый корпус. Главе государства показали рентгенкабинет, родильное и детские отделения. Здесь же Президент пообщался с молодыми мамами, а ещё с белорусским бизнесменом, который предложил построить в Миорах высокотехнологичный кардиологический центр по немецким стандартам.
Функционировать он будет по принципам государственно-частного партнерства. Здесь будут оказывать экстренную и плановую помощь местным жителям. Развивать намерены и экспорт медицинских услуг. Александр Лукашенко проект изучил и подчеркнул, что подход к ценам в новом центре должен быть взвешенными.