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Александр Лукашенко пообщался с молодыми мамами и оценил оснащение больницы в Миорах

03 августа 2018 14:09
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко находится рабочей поездкой в Миорском районе. Главе государства доложили о выполнении госзаказа по продаже зерна, обеспечении кормами и применении прогрессивных технологий при их заготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посещая Миорский район, Президент Беларуси призвал усилить дисциплину во время уборочной

Александр Лукашенко пообщался с молодыми мамами и оценил оснащение больницы в Миорах-1

Особое внимание Президент обратил на то, что в каждом хозяйстве должно быть достаточное количество техники. А в перспективе на предприятия нужно поставить пресс-подборщики.

Александр Лукашенко пообщался с молодыми мамами и оценил оснащение больницы в Миорах-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы производим свои прессы?

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
В Борисове собираем свои прессы. Они часть в наших, локализация 40%, а часть – комплектующие французские и немецкие.

Александр Лукашенко: 
Зимой, предупреди всех, покажут мне свои прессы. Нам надо производить свой пресс. Это спасение для страны, не только для Витебщины.

Александр Лукашенко пообщался с молодыми мамами и оценил оснащение больницы в Миорах-7

Президент посещает Миорскую центральную районную больницу. Где в мае 2018 года ввели в эксплуатацию новый корпус. Главе государства показали рентгенкабинет, родильное и детские отделения. Здесь же Президент пообщался с молодыми мамами, а ещё с белорусским бизнесменом, который предложил построить в Миорах высокотехнологичный кардиологический центр по немецким стандартам.

Александр Лукашенко пообщался с молодыми мамами и оценил оснащение больницы в Миорах-10

Функционировать он будет по принципам государственно-частного партнерства. Здесь будут оказывать экстренную и плановую помощь местным жителям. Развивать намерены и экспорт медицинских услуг. Александр Лукашенко проект изучил и подчеркнул, что подход к ценам в новом центре должен быть взвешенными.

# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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