Александр Лукашенко: Полная бесхозяйственность. Не дай Бог, я через год такое увижу

Александр Лукашенко требует максимально удешевлять строительство новых животноводческих комплексов. Об этом Президент Беларуси заявил во время рабочей поездки по Брестской области. Показательный пример — крупное хозяйство «Беловежский» в Каменецком районе. Оно, как отметил глава государства, может быть образцом для других хозяйств страны.

Сельхозпредприятие «Беловежский», которое посетил сегодня Президент — одно из крупнейших в Брестской области, специализируется на производстве мяса, молока и зерна. Вообще, история эта началась не так давно, когда на одном из совещаний руководитель хозяйства высказал мнение о том, что реконструировать старые фермы, если не очень много лишних свободных средств, куда выгоднее, чем строить новые.

Александр Лукашенко тогда этим очень заинтересовался и пообещал сам лично приехать в «Беловежский», чтобы проверить, как это влияет на рентабельность. Сегодня глава хозяйства Юрий Мороз показал Президенту одну из своих 11 молочно-товарных ферм — «Миньковичи». Ей более тридцати лет, но её реконструкция обошлась в десять раз дешевле, чем стоила бы новая ферма. Расход на одно скотоместо — всего 2 миллиона рублей, если строить новую, редко получается меньше 10 миллионов. Проект делал сам директор, а ремонтом занимались свои же рабочие.

Вообще, об экономии в строительстве сегодня говорили много — небалочная комплектация, поиск и замена недорогими стройматериалами, навозное содержание фермы. Президенту рассказали об уже применяемых способах снижения издержек.

Александр Лукашенко:

Вы каждый ответите головой за цену строительства, коровника, откормочника или свиноводческого комплекса, птицефабрики, КРС и так далее. Все должно быть самым-самым дешевым. Нельзя тратить деньги там, где можно обойтись без всяких трат.

Есть крепкие фермы, а мы все бросились в новое строительство. Почему их не реконструировать. Реконструкция, приведение в порядок существующих плохих ферм, доукомплектация – это важнейшее направление. Должна быть максимальная минимизация затрат на строительство животноводческих помещений.

Президент сегодня ещё раз непространно намекнул на то, о чём предупреждал все последние годы: господдержка хозяйствам будет сокращаться, помогать будут только тем, кто работает рентабельно. Соглашения, подписанные Беларусью в рамках строительства Единого экономического пространства, уже с 2012 года заставят руководителей всех белорусских хозяйств думать по-новому. Долги нужно отдавать, и больше не стоит рассчитывать, что их могут куда-то списать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В этом смысле пример ОАО «Беловежский» Александр Лукашенко назвал показательным. Рентабельность хозяйства без господдержки — более 16%. Это при том, что прибыльность всего агропромышленного комплекса Брестской области пока в минусе, пусть и минимальном. Губернатор области на пару с министром сельского хозяйства обещают: уже совсем скоро окажемся в плюсе. С кредитами удаётся расплачиваться всё быстрее.

Александр Лукашенко:

Все отрасли представлены. Надо брать за образец, требовать от руководителей повторения этого. Был комплекс, неплохой, но остальное мы ему вешали — пять хозяйств повесили на плечи, ему же не легче было. Он сам тащил это. Было головное хорошее предприятие, но тоже его надо было поднимать как следует. Поэтому это типичное хозяйство для страны, на которое надо всех учить. Даже не учить — требовать повторения «Беловежского».

Сегодня в «Беловежском» занимаются и свининой, и говядиной, и сахарной свёклой, и рапсом. Есть и свой комбикормовый завод — он обеспечивает все нужды предприятия. Итоговую прибыль получают во многом за счёт собственной же переработки, За прошлый год от реализации молока получили 3 миллиарда дохода — это рентабельность в 24%. Только здесь в «Миньковичах» 360 коров, но Президент замечает: со временем фермы можно и нужно укрупнять. Это безусловно снизит затраты и на персонал, и на содержание.

После осмотра фермы «Миньковичи» Александр Лукашенко внезапно изменяет запланированный заранее маршрут поездки и вместо ещё одной передовой фермы отправляется на «Рясно» — самую худшую. Принадлежит она убыточному колхозу «Советская Белоруссия», недавно его присоединили к успешному «Беловежскому» хозяйству.

То, что Президент увидел здесь, порадовать никак не могло. В итоге губернатор Брестской области получает от Александра Лукашенко ещё одно важнейшее поручение.

Александр Лукашенко:

Это образец того, как не должно быть. Полная бесхозяйственность. Не дай Бог, я через год такое увижу.

Это виноваты сами. Еще раз повторяю: ни на кого молиться нельзя. Работаешь – поддерживаем, все делаем. Не можешь – надо принимать решения.Это гибель, мы деньги будем выкидывать, дотировать их — надо концентрировать.

То, что досталось директору «Беловежского» в наследство от «Советской Белоруссии», завидным не назовёшь. Но практика по стране показывает: итог от таких присоединений всегда положительный. Чтобы увидеть именно такой результат, уже покидая «Рясно», президент пообещал вернуться сюда через пару лет.