Александр Лукашенко поделился секретом экономического успеха Беларуси

6 февраля Президент Беларуси дал интервью информационному агентству Рейтер.

Это один из крупнейших медиапроектов, который имеет свыше 190 бюро по всему миру. Редактор политических новостей Агентства в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Шон Магвайр интересовался подробностями энергетического конфликта Беларуси и России, а также спрашивал у Александра Лукашенко о личных взаимоотношениях глав двух государств. Во время интервью Президент сделал ряд важных заявлений относительно сотрудничества Беларуси с Россией и с Европейским союзом. Александр Лукашенко в ходе беседы с редактором агентства Рейтер высказал прогноз дальнейшего развития белорусско-российского взаимодействия и изложил свое видение особенностей социально-экономической модели Беларуси - "секрета" экономического успеха страны. Президент также высказал свою точку зрения по вопросам соблюдения прав человека, свободы прессы и отношений власти и оппозиции.