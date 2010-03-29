Александр Лукашенко поддерживает создание Совета делового сотрудничества Беларуси и США

Об этом Президент заявил на встрече с американскими бизнесменами. В Минск приехали топ-менеджеры нескольких компаний из Соединенных Штатов.

С инициативой объединить деловых людей двух стран, заинтересованных в развитии торгово-экономических и инвестиционных связей, выступила американская сторона. По мнению белорусского президента, это положительно повлияет на диалог между государствами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Мы надеемся, что крупный американский бизнес, придя в нашу страну и объективно оценив все перспективы и выгоды нашего сотрудничества, сможет оказать положительное влияние на нормализацию двусторонних отношений. Я приветствую создание Совета делового сотрудничества Беларуси и США, и желаю ему успешной деятельности. Сегодня, важным является ваше стремление работать вместе с нами в сфере внешней торговли, инвестиций, быть связующим звеном между нашими народами. Для этого, в Беларуси создаются все необходимые условия.

Президент отметил, что поле деятельности в Беларуси для бизнесменов из США самое разностороннее. От строительства авиазаводов, взлетно-посадочных полос, информационных технологий до создания атомных станций. Александр Лукашенко гарантирует американскому бизнесу поддержку власти и благоприятные условия для работы. Он готов подписать указы по каждому конкретному предложению, где будут обозначены преференции для компаний и обязательства сторон.

Президент напомнил, Беларусь намерена войти в первую тридцатку государств в мировом рейтинге по условиям ведения бизнеса. Усилия страны уже получили хорошую оценку со стороны Всемирного банка и других авторитетных международных организаций.

Александр Лукашенко:

– Суть и главное содержание нашей встречи в том, что весь белорусский народ и тот, кто интересуется этим в других странах, увидят и поймут, что Президент за то, чтобы американский бизнес приходил в Беларусь. И он будет пользоваться самой серьезной моей поддержкой. Наша страна не находится в каком-то катастрофическом кризисе и не опустилась на дно какой-то ямы. Да, мировой финансово-экономический кризис влияет, в том числе, и на ситуацию, которая складывается в Беларуси. Но та экономика, которая у нас существует, она в состоянии прокормить 10 миллионов человек, которые есть в нашей стране. Поэтому, нет критической ситуации. В связи с этим, мы не бросаемся на любое предложение, мы любое ваше предложение, в том числе, будем серьезнейшим образом изучать и изучать будем очень быстро, без всяких проволочек.