Александр Лукашенко одобрил проекты соглашений в рамках Таможенного союза

Накануне глава государства подписал соответствующий указ.

Речь идет об освобождении от определенных форм таможенного контроля. Кроме того, указом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект Соглашения между правительствами Беларуси, Казахстана и России об особенностях использования транспортных средств международной перевозки для внутреннего следования по таможенной территории Таможенного союза.

На проведение переговоров по проектам соглашений и их подписание при достижении договоренности в пределах одобренных проектов уполномочен заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков.