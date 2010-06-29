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Александр Лукашенко одобрил проекты соглашений в рамках Таможенного союза

29 июня 2010 07:49
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Накануне глава государства подписал соответствующий указ.

Речь идет об освобождении от определенных форм таможенного контроля. Кроме того, указом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект Соглашения между правительствами Беларуси, Казахстана и России об особенностях использования транспортных средств международной перевозки для внутреннего следования по таможенной территории Таможенного союза.

На проведение переговоров по проектам соглашений и их подписание при достижении договоренности в пределах одобренных проектов уполномочен заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков.

# Экономика # Лукашенко

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