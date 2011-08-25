Александр Лукашенко обсудил с Надеждой Ермаковой дальнейшую тактику и стратегию действий на валютном рынке страны

Президент попросил главу Нацбанка представить свою оценку ситуации.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Совсем недавно мы обещали людям, что в течение августа, когда у нас появится достаточно информации и оснований, мы примем окончательное решение о дальнейшей тактике и стратегии наших действий на валютном рынке страны. Август заканчивается. У нас осталось совсем немного времени для того, чтобы такое решение принять. Принять сегодня мы его обязаны и для этого у нас есть все необходимые основания.

Я просил Вас в течение предыдущих 10 дней проработать варианты, исходя из объективных экономических и финансовых законов, и предложить эти варианты для принятия решения. Поэтому крайний срок – 1 сентября, а точнее, вечер 31 августа, мы должны сообщить людям о нашей тактике и стратегии в этом направлении.

За последнее время был проведен ряд социологических исследований среди разных слоев населения, разных категорий граждан Беларуси. И не только граждан. Вы знаете, народ аж пищит, пусть он меня извинит за это, хочет единого курса и свободного доступа к валюте, аж плачут все, особенно в Минске. В Минске почти 90% аж рыдают.

Конечно, мы не имеем права не реагировать на настроения населения. Вы мою политику в этом отношении знаете. Все мы должны делать для населения, и мы это сделаем. Но еще раз предупреждаю, что все должно быть основано на объективных экономических и финансовых законах. Хотят люди доступа к валюте? Ну что ж. Вокруг все этого хотят.

Хотя нас и китайские специалисты и другие предупреждали о необходимости аккуратного обращения с валютой и недопустимости разбрасываться ею. Но, тем не менее, мы должны действовать так, как хочет население Беларуси. Но, еще раз заявляю, мы должны исходить из действия объективных экономических законов.