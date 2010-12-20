Александр Лукашенко о самостоятельном пути развития Беларуси и отношениях с Австрией

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам очень трудно, находясь между двумя монстрами, идти своим путем. Но мы его выбрали, определили. Наш народ очень ценит этот избранный путь. И мы будем обязательно следовать этим путем. У нас есть свои интересы, государство, клочок земли, на котором живут и будут жить белорусы.
Мы обязательно, конечно, будем идти этим путем.
Что касается Австрии. Так сложилось, что после распада Советского Союза, и в Советском Союзе, мы очень тесно сотрудничали с вашей страной. Вы помогли нам построить передовой металлургический комбинат. На него всегда претендуют так называемее инвесторы. И предлагают мне выкупить этот завод. Мы не собираемся в ближайшее время приватизировать и продавать. Очень хорошее предприятие.
У нас есть много примеров доброго сотрудничества с Австрией.
Я очень люблю вашу страну, ваши горы, людей. Не единожды бывал в Австрии. Все это основа того, что мы в будущем будем тесно сотрудничать.
Если мы выстроим отношения в области экономики, то за политикой дело не станет.
Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия