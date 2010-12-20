Александр Лукашенко о самостоятельном пути развития Беларуси и отношениях с Австрией

Об этом рассказал Президент Республики Беларусь 20 декабря во Дворце Республики на пресс-конференции для белорусских и иностранных представителей средств массовой информации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам очень трудно, находясь между двумя монстрами, идти своим путем. Но мы его выбрали, определили. Наш народ очень ценит этот избранный путь. И мы будем обязательно следовать этим путем. У нас есть свои интересы, государство, клочок земли, на котором живут и будут жить белорусы.

Мы обязательно, конечно, будем идти этим путем.

Что касается Австрии. Так сложилось, что после распада Советского Союза, и в Советском Союзе, мы очень тесно сотрудничали с вашей страной. Вы помогли нам построить передовой металлургический комбинат. На него всегда претендуют так называемее инвесторы. И предлагают мне выкупить этот завод. Мы не собираемся в ближайшее время приватизировать и продавать. Очень хорошее предприятие.

У нас есть много примеров доброго сотрудничества с Австрией.

Я очень люблю вашу страну, ваши горы, людей. Не единожды бывал в Австрии. Все это основа того, что мы в будущем будем тесно сотрудничать.

Если мы выстроим отношения в области экономики, то за политикой дело не станет.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 20 декабря. Полная версия