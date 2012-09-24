Александр Лукашенко о курсе доллара: Наша пятая колонна через СМИ продолжает нагнетать обстановку, что вот-то что-то должно произойти. Ничего не должно произойти

Новости Беларуси. В Беларуси не должны отходить от обещанной народу стратегии действий на валютном рынке. 24 сентября об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем правления Нацбанка Надеждой Ермаковой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства еще раз напомнил о своем требовании, чтобы курс национальной валюты складывался исключительно исходя из спроса и предложения. Президент поручил главному финансовому ведомству и далее поддерживать устойчивую работу банковской системы страны и обеспечивать стабильность на валютном рынке.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Курс национальной валюты должен складываться исключительно исходя из спроса и предложения. Вот как мы обещали, так и должны идти, чтобы нас никто не упрекнул. Потому что накануне выборов всяких разговоров хватало, хватает и сейчас. Вы понимаете, что наша пятая колонна и сейчас через СМИ продолжает нагнетать обстановку, что вот-то что-то должно произойти. Ничего не должно произойти. По крайней мере мы должны следовать таким курсом, как мы обещали народу. Это главное.

Инфляция по итогам года не превысит прогнозируемые 22%. Это отметила Надежда Ермакова. Инфляция в сентябре также не превышает прогнозных значений. Ставка рефинансирования по итогам года может снизиться до 25-26%. Президенту также доложили об участии коммерческих банков в кредитовании экономики, о ситуации на валютном рынке и о сбережениях доходов населения.

Надежда Ермакова, председатель правления национального банка Республики Беларусь:

Есть доходы у населения. Люди их сберегают. И это тоже нормальная ситуация. Кто-то на жилье потом использует, кто-то еще на какие-то цели, кто-то просто заработает проценты.

Что касается продажи валюты на бирже, то каких-то опасений мы не видим. Даже при минусе мы укладываемся в золотовалютные резервы. Они у нас сбалансированы, и на конец года мы выйдем с двухмесячным запасом по импорту, об этому было доложено президенту.

Также доложила о ситуации в банковской системе, об участии коммерческих банков в кредитовании экономики. Ажиотажного спроса на кредиты нет. Кредиты, которые предприятия берут на инвестиционные проекты по государственным программам, льготируются процентные ставки правительством. В этом плане в экономике тоже все сбалансировано.