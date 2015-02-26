Александр Лукашенко: Несмотря на некоторые положительные результаты в отдельных сферах, в целом экономика не растет

Новости Беларуси. Развитие промышленности, поддержка экспорта и решение проблемы складских запасов. Эти задачи поставил 26 февраля глава государства на совещании по актуальным вопросам социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В таком формате тема обсуждалась уже не раз. Президент подчеркивал, что подобные совещания будут регулярными.

Накануне депутаты одобрили программу деятельности Правительства на 2015 год и несколько сценариев развития страны. К тому же стали известны первые итоги января. Однако, как заявил президент, несмотря на некоторые положительные результаты в отдельных сферах, в целом экономика не растет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Известны первые итоги января, да и февраль уже закончился. Несмотря на некоторые положительные результаты в отдельных отраслях, в целом экономика не растет. Отстает промышленность, увеличиваются запасы на складах и взаимные неплатежи. Пока не срабатывают принимаемые меры поддержки экспорта. И все это начинает сказываться на людях. Реальные доходы не растут. Мы знаем, что такие проблемы сегодня не только у нас. Но нельзя все сваливать на внешние факторы. Поэтому сегодня от присутствующих и премьер-министра я жду не только отчет о текущей ситуации, но и конкретные предложения. Но самое главное, как выполняются те поручения, которые были даны тогда.

Давно уже пора вылезать из кабинетов и заниматься конкретным производством. Сегодня это вопрос № 1. Вы приняли программу действий, доложили ее депутатам, как и положено по нашему законодательству. Но меня сегодня интересует не это. Разработанные вами сценарии (3-5 или 10) – это исключительно ваше дело. Меня интересует тенденции, подвижки, что сделано для того, чтобы элементарно, продав продукцию, получить деньги. Притом предупреждаю вас о недопустимости дебиторской задолженности. Это уголовное преступление. Сегодня мы уже вывели эту проблему на уровень прокуроров Беларуси и Российской Федерации, которые начинают заниматься вашими проблемами.

Мне без эмоций нужны конкретные факты. Были поручения. Что сделано, почему не сделано, где были, кому предложили свой товар, сколько продали, кому продали, где не продали. Мне нужны конкретные действия. Члены Правительства, губернаторы – центральные фигуры нашего государства – за это несут персональную ответственность.