Александр Лукашенко: «Необходимо искать более действенные варианты экономических условий поставок нефти»

Правительство должно найти более выгодные варианты экономических условий для поставок в страну нефти и реализации нефтепродуктов.

Такую задачу поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании по вопросам нефтепереработки. Задача в том, чтобы не только обеспечить сырьем производственные мощности профильных предприятий, но и добиться снижения любых издержек, не допустить перебоев и удорожания горюче-смазочных материалов на внутреннем рынке страны.

— Анализ складывающейся ситуации в нефтехимическом комплексе, несмотря на достигнутую стабильность, показывает, что необходимо искать более действенные варианты экономических условий поставок в страну нефти и реализации нефтепродуктов с главной целью — повысить эффективность работы нефтехимической отрасли. Получить выигрыш в бюджетной и валютной сферах, на потребительском рынке, — заявил глава белорусского государства во вторник на совещании по вопросам нефтепереработки с участием представителей крупнейших российских компаний — поставщиков нефти.