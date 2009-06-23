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Александр Лукашенко: «Необходимо искать более действенные варианты экономических условий поставок нефти»

23 июня 2009 10:17
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Правительство должно найти более выгодные варианты экономических условий для поставок в страну нефти и реализации нефтепродуктов.

Такую задачу поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании по вопросам нефтепереработки. Задача в том, чтобы не только обеспечить сырьем производственные мощности профильных предприятий, но и добиться снижения любых издержек, не допустить перебоев и удорожания горюче-смазочных материалов на внутреннем рынке страны.

— Анализ складывающейся ситуации в нефтехимическом комплексе, несмотря на достигнутую стабильность, показывает, что необходимо искать более действенные варианты экономических условий поставок в страну нефти и реализации нефтепродуктов с главной целью — повысить эффективность работы нефтехимической отрасли. Получить выигрыш в бюджетной и валютной сферах, на потребительском рынке, — заявил глава белорусского государства во вторник на совещании по вопросам нефтепереработки с участием представителей крупнейших российских компаний — поставщиков нефти.

# Экономика # Лукашенко

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