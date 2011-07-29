Александр Лукашенко недоволен темпами строительства вагонного завода в Осиповичах

По мнению главы государства, перспективный инвестпроект превращается в долгострой. Сроки ввода затягиваются. А ведь, наладив производство грузовых и специальных вагонов «от и до», вполне реально сделать прорыв в промышленности.

В разгар уборочной кампании любой разговор, так или иначе, начинается с полевой темы. По прилету глава государства в первую очередь интересуется, какие результаты у аграриев Могилевщины. Четверть всех площадей убрано, урожайность – 34 центнера. Дождливая погода не жалует аграриев, но каждый погожий день в полях кипит работа. До 20 августа уложатся, говорит могилевский губернатор.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Качество – вопрос номер один. Никакой спешки быть не должно, техники хватает, при нормальной организации хлеб убрать можно. Хлеб есть, его надо убрать любыми судьбами. Что вы будете делать – ваше дело, в арсенале у вас есть все. Мы это уже проходили: или «именем революции», или военным образом всех поднимать, или спокойно убирать – вы стратегию выбирайте сами.

От аграрной темы перешли к вопросам промышленности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вагонному производству в Беларуси быть. Это твердая позиция главы государства. Несколько лет назад им принято стратегическое решение – наладить выпуск грузовых и специальных вагонов. Объем грузоперевозок на железной дороге большой. Потому подвижной состав – просто необходимость. Закупать дорого, да и платить нужно валютой.

Первый этап уже пройден – размах набирает производство в Могилеве. Делают вагоны, полувагоны и вагоны-хопперы. Это такие цилиндры для сыпучих грузов. Сертификационные испытания проходят те агрегаты, что будут перевозить цемент, зерно и лес.

Дмитрий Катеринич, министр промышленности Республики Беларусь:

К 2015 году мы выйдем на общие мощности в 3000 вагонов, полувагонов, хапперов и 1000 реогенных установок. К концу пятилетки мы освоим выпуск реогенных установок. Это очень дорогие цистерны.

Два года дает президент на то, чтобы освоить весь спектр комплектующих для вагонов у себя в стране. Он считает, что нужно уменьшать импортную составляющую. Тележка (так называют ходовую часть вагона) пока закупается за рубежом. Полностью свой вагон «от и до» станет прорывом в промышленности.

Александр Лукашенко:

Китайцы со своими технологиями, которые отставали полвека от нас, сделали, а мы не можем.

Мы должны сделать свой вагон. Это будет прорыв в промышленности. Что такое создать и производить такой парк вагонов при наших дисциплине и порядке? В России нет, в Казахстане нет, огромные просторы – у них же нет на чем возить. Через пять лет вообще дефицит будет страшный. Мы предложим.

Именно Осиповичи должны стать вторым после Могилева крупным центром вагонного производства. Еще пару лет назад здесь было просто ремонтное депо. А сегодня – первая линия по выпуску так называемых танк-контейнеров. Рядом уже возводят новый производственный комплекс, где будут делать и контейнеры, и вагоны.

Учредителями нового производства стали российская компания «Гранд Экспресс» (ее доля – 74%) и Белорусская железная дорога, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вообще, темпы работ не устраивают президента. Сроки ввода неоднократно переносились.

Анатолий Сивак, генеральный директор Белорусской железной дороги:

Работают 130 человек – этого мало для того, чтобы, выполняя поручение президента, ввести мощности к 1 января.

Сегодня финансы получены – кредиты Евразийского банка реконструкции и развития, и уже с понедельника численность работников будет возрастать до 300 человек.

Что уже сделано показывают президенту. На первой линии выпускают танк-контейнеры. Они нужны для перевозки жидкостей. 133 таких сделано в этом году. Далее по маршруту – основной производственный комплекс. Пока – в строительстве. В планах – выпускать две тысячи контейнеров в год. Плюс – еще столько же вагонов.

Александр Лукашенко:

Все здесь должно вертеться-крутиться. И на выходе должны быть изделия, вагоны, контейнеры – что мы планировали. Плюс цистерны. Это ваша задача. Больше никаких отсрочек быть не должно. И не будет.

О существующих проблемах речь зашла на специальном совещании здесь же, на заводе. Александр Лукашенко откровенно говорит: нестыковки, взаимные претензии акционеров ему не по душе.

Александр Лукашенко:

Почему не строим? Почему срываем важный инвестиционный проект? Мы же все кричим, что нам нужны прямые инвестиции. Нам крайне нужны инвестиции, особенно теперь. Почему? Потому что строителей девать некуда. Сокращаются строительные объекты по одним направлениям, так возникают еще лучшие объекты, где и строители могут заработать.

Сегодня узнаю, что здесь, оказывается, только половина потребности строителей. Значит тоже этим вопросом не занимались. Договорились – надо выполнять взятые на себя обязательства. Получается абсурд: я фактически частные предприятия должен подталкивать, чтобы они больше и быстрее зарабатывали деньги.

Премьер объясняет: государство создало отличные условия для предприятия. Но все равно проект буксует. У правительства есть вопросы к инвестору.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Наш партнер серьезно скорректировал стратегию. Во-первых, деньги от «Гранд Экспресс» заводу были выданы не без процента, а с процентами. 11,5% годовых в валюте. Это, прямо скажем, недешево. Во-вторых, заемщиком на сумму 63,5 млн долларов от Евразийского банка стал сам завод, а не инвестор, что изначально не предусматривалось в документах и при распределении долей в собственности не учитывалось.

Получается, основной риск на себя взяло государство. Стоит вопрос – как защитить свои интересы. Премьер предлагает усилить наблюдательный совет, сделать процесс закупок и кредитования более прозрачным. Серьезно нацеливает на экспорт. Президент внимательно слушает всех участников совещания.

Свою позицию высказывает и российский партнер, глава «Гранд Экспресса» Андрей Кушнаров.

Уже заранее глава государства нацеливает участников проекта на активные продажи. В будущем половина продукции может абсолютно спокойно идти на экспорт.

Обсуждение острых углов и перспектив производства длилось почти три часа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Все решения приняты. Они должны неукоснительно исполняться. Деньги есть. Строителей не хватает – завтра добавить надо. Губернатор на месте, чтобы оперативно решить вопросы, которые касаются строительства, может, производства. Если это нужно будет. А все стратегические вопросы у премьер-министра.

Мы вам будем очень помогать. Но и спрашивать за это будем.

Все вопросы по инвестпроекту должны быть сняты в ближайшее время. К концу года вагоностроительный завод в Осиповичах должен заработать на полную мощность.

Лукашенко: Китайцы со своими технологиями, которые отставали полвека от нас, сделали, а мы не можем