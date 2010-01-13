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Александр Лукашенко направил письмо Дмитрию Медведеву в связи с переговорами по поставкам нефти

13 января 2010 20:03
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Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера. Как известно, в конце прошлого года между Республикой Беларусь и Российской Федерацией начались переговоры об условиях поставки нефти, которые оказались безрезультатными.

Вместе с тем еще 10 декабря 2009 года в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России президентами двух стран была достигнута договоренность, что в течение первых двух-трех месяцев 2010 года нефть будет поставляться в Беларусь беспошлинно, и за это время стороны согласуют условия дальнейшей поставки нефти. Однако впоследствии Российская Федерация фактически отказалась от выработанных договоренностей и выдвинула неприемлемые для Беларуси условия.

В этой связи сегодня Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил письмо Президенту Российской Федерации с изложением позиции белорусской стороны по данному вопросу.

# Экономика # Лукашенко

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