Александр Лукашенко: наметился рост экономики, но оснований для самоуспокоенности быть не может

Во Дворец Независимости приглашены представители правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома. В белорусской экономике сейчас наметился некоторый рост, но оснований для самоуспокоенности нет. На данный момент выполнены 5 из 7 показателей ее эффективности. Достигли роста ВВП, экспорта, производительности труда, удалось сдержать инфляцию. А вот вопросы возникли, к примеру, с привлечением инвестиций. Не удается переломить негативную динамику в строительной отрасли. Среди регионов в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций на чистой основе лучше всего сработали Гомельская, Гродненская, Минская и Могилевская области. Инвесторов нужно привлекать. А для этого снимать бюрократические и административные барьеры. Как подчеркнет Президент, большинство мер пока носят косметический характер, а нужны системные решения.

Новости Беларуси. Увеличение доходов населения, привлечение инвестиций и обеспечение занятости населения. Эти и другие задачи 21 ноября поставил Президент во время большого разговора по итогам развития страны и экономической стратегии будущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом году наметился некоторый рост экономики, есть позитивные подвижки в ее ключевых отраслях. Внутренний валютный рынок устойчив. Сальдо внешней торговли положительное. Мы нарастили золотовалютные резервы, восстанавливаем объемы экспорта. Тем не менее оснований для самоуспокоенности быть не может. Экономика за 2015-2016 годы потеряла 6%. В этом году отыграли только 2%, что явно недостаточно.

Возникает закономерный вопрос: почему при росте ВВП нет роста доходов населения? Я не настаиваю на том, чтобы это был заоблачный рост – приемлемый рост, и он определен. Даже за два года мы не восстановили уровень, который был в конце прошлой пятилетки. Да и с выполнением моего поручения по достижению средней заработной платы в тысячу рублей много вопросов и проблем. В связи с этим что мы предполагаем в этой части на 2018 год?

Национальный банк информирует, что в текущем году достигнем самого низкого за всю историю независимой Беларуси роста цен. Хорошо. 6% по итогам 2017 года – прекрасно. Однако в планах на 2018-й предусмотрено увеличить ее до 7%. Какие основания для этого?

Настораживает ситуация в сфере инвестиций. По моей информации, на следующий год их запланировано аж 65% от уровня 2011 года. Этого крайне недостаточно для простого поддержания конкурентоспособности экономики. Если нет собственных капиталов, надо искать и привлекать инвесторов. Кстати, они тоже есть. И кредиты приемлемые есть. Но удивительно – проектов нет.

Вопросы есть и с занятостью населения. По данным правительства в прошлом году создали 70 тысяч рабочих мест, в нынешнем – 49. С одной стороны, занятость в экономике должна расти, с другой – число уволенных превысило количество принятых на работу на 43 тысячи человек. И этот вопрос надо решать.