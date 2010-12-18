Александр Лукашенко: Нам нет необходимости сегодня девальвировать национальную валюту

Президент ответил на несколько вопросов журналистов в Центральном хранилище Национального банка. В частности, стоит ли ожидать девальвацию белорусского рубля после Нового года. Слухи о нестабильности национальной валюты в последнее время нагнетают некоторые СМИ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Умный человек, у которого были какие-то сомнения и напряжения, совершенно в обратном направлении развернулся после того, как, во-первых, мы выдержали поход некоторых людей в банк, чтобы обменять нашу валюту на иностранную: мы абсолютно всех удовлетворили — меняйте. Правда, надо отдать должное, что все, кто поменял деньги, они валюту отнесли в эти же банки. Для государства, в принципе, это безразлично. Люди просто чепухой занимались. Но я предупредил людей — это было их право. Как только народ увидел, что государство способно удовлетворить спрос на валютном рынке, эта волна пошла на спад.

Во-вторых, умные люди заметили наши договоренности в Москве, после чего волна спроса на иностранную валюту сошла на нет. Люди понимают, что раз в экономике подвижки, в ценовом отношении — значит, будет улучшение и на валютном рынке.

То, что я здесь вижу, оно впечатляет. Это говорит о том, что у нас достаточно резервов для того, чтобы управлять валютным рынком в нашей стране. Поэтому их дело — кричать. Вы же знаете, кто создавал такой ажиотаж — это те люди, которые живут по принципу, чем хуже, тем лучше для них.

Мы сегодня имеем достаточно золотовалютных резервов, примерно $6-7 млрд., для того, чтобы удовлетворить любой спрос на валюту. Нам нет необходимости сегодня девальвировать национальную валюту. Об этом говорил и Председатель Национального банка, и я не единожды заявлял об этом. Поэтому надо успокоиться и жить, спокойно смотреть в будущее. А оно, как мне кажется, в перспективе неплохое.