Александр Лукашенко: мы заинтересованы разместить белорусские облигации на китайском финансовом рынке

Как отметил глава государства, наша страна заинтересована в продолжении активных встреч на высшем уровне, а также в рамках многосторонних форматов, таких как Шанхайская организация сотрудничества. Впрочем, 18 апреля в ходе переговоров акцент делали на укрепление экономического взаимодействия двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Развитие индустриального парка и выход китайского банка на белорусский рынок. Ключевые направления дальнейшего сотрудничества Беларуси и Китая обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжана Дэцзяна.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы ожидаем, что высокий уровень наших политических отношений подтянет за собой и экономику, прежде всего Беларуси до тех темпов и высот, которых достигли вы. Я хотел бы вам предложить поговорить сегодня о некоторых вопросах наших отношений. Во-первых, дальнейшее развитие Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Мы не можем вместе с вами создавать там предприятия и экономику прошлого. Туда надо привлечь для работы самые передовые компании мирового уровня с экономикой завтрашнего дня. В противном случае предприятия не смогут конкурировать на европейском рынке, да и на рынке постсоветского пространства. Обсуждая эти вопросы в КНР, я бы вас просил иметь прежде всего в виду, что в «Великом камне» должны быть исключительно высокотехнологичные предприятия.

В-вторых, меня очень беспокоит – и вы, наверное, это заметили – несбалансированность нашей двусторонней торговли. Очень просил бы вас уделить пристальное внимание этому вопросу как в рамках работы белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, так и на уровне глав правительств двух стран, парламентариев, самое серьезное внимание.

Третье. Нам необходимо активизировать сотрудничество в финансовой сфере. Беларусь заинтересована в привлечении китайских компаний в банковский сектор. Есть предварительные договоренности по выходу China CITIC Bank на белорусский рынок. Сейчас нужно разрешение компетентных органов Китая.

Кроме того, мы заинтересованы разместить белорусские облигации на вашем финансовом рынке. Необходимы соответствующие поручения для оперативного прохождения процедур в Народном банке Китая.

Во время переговоров стороны рассмотрели сотрудничество в финансовой и инвестиционной отраслях. Перспективной для обеих стран является и сфера туризма.