Александр Лукашенко: Мы создадим в Беларуси итальянский промышленный округ

После посещения предприятия «Светоприбор» глава государства ответил на вопросы журналистов.

Они интересовались, как итогами вчерашних переговоров с итальянским премьером Сильвио Берлускони, так и мнением Президента о перспективах создания Единого экономического пространства.

Так, в частности, Александр Лукашенко заметил, что в переговорах по Таможенному союзу все проблемные позиции Беларуси, учтены. Таможенный союз – это взаимные уступки и огромный рынок. Он создаётся для людей. Без барьеров легче будет работать и предприятиям.

18 декабря в Астане будет определено, как скоро страны придут к единому экономическому пространству. Создав его, стороны устранят почву для торговых войн и тем самым выйдут на рынок, сравнимый с масштабами Советского союза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

- Импортные пошлины – это деньги бюджета России, Казахстана и Беларуси. Поэтому мы очень тщательно к этому вопросу подходили и оговорили все позиции. Все проблемные позиции, которые были у нас, учтены. У нас разные экономики. Мы, по большому счету, не большие конкуренты. Ну, допустим, если у нас есть МАЗ, то в России – КамАЗ. Это нам говорит о том, что мы должны защищать свое производство от внешнего воздействия, скажем, пошлинами и т.д. В Казахстане этого производства нет, они присоединились к нам. У нас нет производства легковых автомобилей, в России есть. Россия хотела бы, чтобы этот вид производства был защищен. Мы ведем речь о том, что для юридических лиц должна быть единая пошлина. Допустим, мы пошли навстречу россиянам, россияне пошли навстречу нам по другим позициям. Вопрос по физическим лицам мы вообще оставили в стороне. Мы говорим о юридических лицах. Легковой транспорт – это, в принципе, единственная позиция, которая как-то волнует людей. Мы выиграем по другим позициям.

Вчера мы встречались с Сильвио Берлускони. И как только мы подписали документы Таможенного союза, Берлускони уже видит не 10-миллионную Беларусь, а огромное экономического пространство с 200-миллионным населением. И куда они хотят прийти? В Беларусь. Говорят, что именно у нас хотят разместить свое производство. Не в России, не в Казахстане, а у нас в центре Европы. Мы договорились о том, что создадим итальянский промышленный округ, т.е. зону итальянского производства в районе Бреста. Пожалуйста, производите, у нас условия лучше, чем в Италии. Не такая цена рабочей силы. И торгуйте, где хотите: и в Евросоюзе, и на нашем таможенном пространстве. Мы в этом плане выглядим предпочтительнее, чем Россия и Казахстан.

Таким образом, Таможенный союз, который мы создали, немножко улучшает ситуацию в сравнении с нынешней. Но нужно понимать, что без Таможенного союза нет Единого экономического пространства. И это нас больше всего интересует. И вот в Астане, мы встретимся 18 декабря и определим: в какие сроки мы придем к ЕЭП. Оно снимает все экономические барьеры. Для нас это благо.

Почему у нас возникают стычки и столкновения с Россией? Потому что они вводят разного рода нетарифные ограничения. Банкам команду дали, еще кому-то, белорусское не брать, свое покупать. Там это уже невозможно будет сделать. И это уже будет сложно сделать в рамках Таможенного союза. Если какое-то государство из нас троих начнет себя защищать, то возникает вопрос – зачем мы все пришли в этот Таможенный союз и стремимся к Единому экономическому пространству? То есть, это очень выгодно. Это примерно то, что было у нас в СССР.

Мы договорились, что если будем вступать в ВТО, то будем делать это вместе. Мы просчитали все «за» и «против». По 600 чувствительным для нас позициям решения будем принимать консенсусом, только с учетом нашего мнения, так же как и они.

Журналистов интересовал также вопрос – не приведёт ли вступление Беларуси в Таможенный союз к резкому повышению цен в магазинах. Президент подчеркнул – если пошлины на импортные товары снижаются, то цены на эти товары в конечном итоге увеличиться не должны.

Александр Лукашенко:

- Это создаст конкуренцию для наших аналогичных товаров, которые мы выпускаем, но ведь мы, напомню, свои позиции защитили. А в принципе, у нас в подавляющем большинстве сохранится тот уровень цен, который есть, даже чуть-чуть лучше. По расчетам экспертов, к 2020 году благодаря Таможенному союзу будет получен рост ВВП на 15%. Это колоссальный прирост, это миллиарды долларов. Если пошлина ниже, то цена не может быть выше, она на прилавке должна, как минимум, сохраниться. Поэтому, на цены это никак не повлияет. Вот если бы мы на легковые машины подняли пошлины, то конечно, легковые машины бы подорожали. Это факт. Но этот вопрос мы пока не определили, он очень чувствителен для нас, мы должны отдельно об этом вести речь.

Журналисты попросили Александра Лукашенко раскрыть секреты вчерашнего неформального общения с Сильвио Берлускони. Президент заметил, что очень доволен этой встречей, и получил от неё даже больше, чем ожидал. Сильвио Берлускони – сильный политик с очень высоким рейтингом. Италия хочет работать в Беларуси. И сейчас определяются совместные проекты, с которых начнётся тесное взаимодействие. Беларусь также высоко оценивает поддержку Италии в развитии сотрудничества с Евросоюзом.

Александр Лукашенко:

- Сильвио Берлучкони – очень подвижный и хоризматичный человек, большая умница. 68% – его рейтинг в стране. Это очень сильный политик. Вся Европа сейчас присматривается к Беларуси и все хотели бы с нами сотрудничать, несмотря на какие-либо нюансы. Он не побоялся, взял и приехал. Я знаю реакцию других государств на это – ну что ж, Сильвио нас опередил. Они хотят работать в Беларуси. Уникальная вещь, что здесь спокойно, наш народ очень толерантный, они это ценят. И они пришли первыми. А кто первый пришел, тот, естественно, получит лучшие условия здесь. Мы говорили с Сильвио Берлускони и об этом, и о многом другом. До этого мы с ним не раз встречались. Кстати, мы с ним в один год пришил в политику. И во время его визита в Беларусь у нас было много вопросов для обсуждения. Но самое главное, определить совместные проекты, пусть их будет пять, десять, пятнадцать, с которых мы должны начать. Мы договорились, что бюрократических препон здесь быть не должно. Он сказал: «Это не в России и не в Италии, у вас здесь гораздо лучше». Да, есть проблемы, но мы эти проблемы решим. Опереться на Италию, на такого политика мощного – большое дело. Италия – это одна из лидирующих экономик в мире. У них очень подвижные предприниматели, интересный опыт малых и средних предприятий. Как рассказывал Сильвио Берлускони, кризис их не затронул, у них сохранилась банковская система. Для Беларуси очень выгодно сотрудничество с итальянскими партнерами. Мы договорились о наших перспективных контактах и встречах, договорились, что будем чаще созваниваться. Поэтому я доволен этот встречей и от нее мы, наверное, получили еще больше, чем ожидали.