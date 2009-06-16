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Александр Лукашенко: Мы создадим для вас условия даже лучше, чем в Армении (ФОТО+ВИДЕО)

16 июня 2009 17:06
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Для ознакомления с возможностями инвестирования в Минск прибыли председатель концерна "Мульти Групп" Гагик Царукян и генеральный директор ООО "Ардимпекс" Роберт Тоноян.

Для армянских бизнесменов, желающих инвестировать в Беларуси, будут обеспечены выгодные условия. Об этом заявил Президент сегодня на встрече с представителями деловых кругов Армении.

Буквально несколько лет назад товарооборот между странами был незначительный. За последние два-три года его объем увеличился в 10 раз. Теперь бизнесмены хотят изучить направления, по которым Беларусь и Армения могут эффективно сотрудничать в условиях мирового финансово-экономического кризиса.

председатель концерна Мульти Групп Гагик Царукян и генеральный директор ООО Ардимпекс Роберт Тоноян.

На встрече с главой нашего государства представители деловых кругов Армении подчеркнули, что заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью. В свою очередь, для армянского капитала наша страна предоставит ряд преференций.

Мы будем приветствовать активность наших друзей из Армении, ваших предпринимателей. Мы создадим для вас условия даже лучше, чем в Армении. Если вы будете открывать производства, особенно по импортозамещающим товарам, то мы обеспечим вам самые лучшие условия. Представители армянского бизнеса могут не сомневаться в вывозе капитала, который здесь заработают.


    Армения переживает не лучшие времена, ни на Восток, ни на Запад выхода практически нет, поэтому выход армянских предпринимателей в Европу - это положительный факт, - сказал Александр Лукашенко.

    Президент в разговоре с бизнесменами предложил Гагику Царукяну по возможности содействовать армянам, желающим осуществлять свой бизнес в Беларуси.


    Вы могли бы стать своеобразным координатором для армянских предпринимателей в Беларуси, - считает глава государства.

    председатель концерна Мульти Групп Гагик Царукян и генеральный директор ООО Ардимпекс Роберт Тоноян.

    - Мы вас уважаем и видим, что всегда ваше слово – это дело, и очень рады будем сотрудничать с Беларусью, - заявил Гагик Царукян, председатель концерна «Мульти Групп»

    # Экономика # Лукашенко

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