Александр Лукашенко: Меня Гродненская область не впечатлила

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая во время поездки по регионам страны Гродненский район, покритиковал ход уборочной кампании в Гродненской области.

- Меня Гродненская область не впечатлила. Я уже психологически настроился на приближение к окончанию уборки, но, пролетая над Волковысским, Свислочским, Островецким районами, увидел, что слишком много полей не убрано, - сказал глава государства. - Мы привыкли, что вы, гродненцы, всегда работаете быстро, оперативно. А тут - впечатление среднее. Я ожидал лучшего.

