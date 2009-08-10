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Александр Лукашенко: Меня Гродненская область не впечатлила

10 августа 2009 10:59
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая во время поездки по регионам страны Гродненский район, покритиковал ход уборочной кампании в Гродненской области.
- Меня Гродненская область не впечатлила. Я уже психологически настроился на приближение к окончанию уборки, но, пролетая над Волковысским, Свислочским, Островецким районами, увидел, что слишком много полей не убрано, - сказал глава государства. - Мы привыкли, что вы, гродненцы, всегда работаете быстро, оперативно. А тут - впечатление среднее. Я ожидал лучшего.
# Экономика # Лукашенко

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