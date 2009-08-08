Александр Лукашенко: Малые хозяйства не всегда срабатывают. Нужны крупные 

Президент подчеркнул целесообразность постепенного укрупнения хозяйств в районах.

Белорусский лидер признался, что ранее считал более предпочтительным вариант небольших масштабов (около 5 тыс. га). Сейчас же оптимальный размер хозяйства, с его точки зрения, около 10 тыс.га.

- Сейчас, когда меняются технологии, нужно по-другому относиться к дисциплине, нужно считать деньги, малые хозяйства не всегда срабатывают. Нужны крупные хозяйства, - сказал Президент. - Будем создавать большие комплексы земли и обустраивать на них производство…..Мы не ошибемся с укрупнением, если только не будем проводить его искусственно… Я категорический противник искусственного укрупнения: если какое-то небольшое хозяйство работает прибыльно, то пускай так и остается.



По словам Президента, сегодня есть различные варианты моделей эффективного обустройства сельскохозяйственных предприятий.

- Хочешь строить большое хозяйство - вот вариант «Остромечево»; хочешь малое - вот «Хмелево», - сказал Александр Лукашенко.