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Александр Лукашенко издал декрет, согласно которому инвесторам в Беларуси расширяются льготы и преференции

06 июня 2011 16:34
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Теперь, инвестор будет иметь право на применение проектной документации, разработанной за рубежом.

Кроме того, предоставляется возможность вычета в полном объеме сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных при приобретении товаров, имущественных прав, использованных для проектирования, строительства и оснащения объектов, предусмотренных инвест-проектом.

Инвестор будет освобожден от земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности и предоставленные для реализации инвест-проекта, на период проектирования и строительства.

Документом предусмотрено освобождение резидентов свободной экономической зоны от платы за право заключения договора аренды земельного участка. Все это позволит увеличить приток капитала в экономику страны.

# Экономика # Лукашенко # Белоруссия

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