Александр Лукашенко: Импортозамещение – одно из важных направлений нашей работы в будущей пятилетке

Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая свободную экономическую зону «Минск».

Главу государства проинформировали, как работают резиденты СЭЗ. Всего в стране их более 300. Почти все предприятия в свободных экономических зонах были созданы с нуля. Для них предусмотрены специальные преференции – таможенные и налоговые.

Александр Лукашенко считает, что не ошибся, когда в середине 90-ых принял решение о создания Свободных экономических зон в каждой области. Он потребовал от правительства не сдерживать регистрацию в СЭЗ новых предприятий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте договоримся о том, коль у нас есть этот год и будущий, не сдерживать регистрацию субъектов хозяйствования в экономических зонах. Экономическим зонам не просто быть в Беларуси, но и развиваться. Поэтому вопросов с земельными участками быть не должно.

В будущей пятилетке импортозамещение – одно из важных направлений нашей работы. Хватит возить зубочистки из-за границы, когда своего леса хватает. Мы умеем делать все. Технологии известны. Надо покупать станок и делать для страны, а не ввозить из-за пределов.

Александр Лукашенко посетил завод инструментов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это яркий пример импорто-замещающего производства. Его называют одним из самых успешных инвест-проектов последнего времени. Финансирование не остановил даже мировой кризис. Конек белорусско-шведского СП – выпуск стальных пил. Они нужны машиностроительным гигантам и деревообработчикам. После посещения производства Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос о создании нового завода по выпуску белорусских бензопил уже в следующем году.

Александр Лукашенко:

Безобразие, что мы импортируем бензопилы. Я знаю, что немцы делают бензопилы, шведы, японцы. Надо провести с ними переговоры. Такой завод в Беларуси должен быть. Спрос будет расти. Мы же лесная страна. Сюда придут люди. Мы их поддержим, поможем. Но таких товаров, как бензопилы, у нас немало.