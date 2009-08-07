Александр Лукашенко: «Именем революции» надо спасти этот урожай

Президент Беларуси потребовал в уборке урожая делать ставку на скорость и качество.

– Сегодня главное – скорость и качество, – подчеркнул глава государства. – Потому что, если мы снова вдруг войдем в такую полосу дождей, как недавно была, можно забыть об урожайности в 35-40 ц/га.

Президент также особо отметил, что сегодня «судьба урожая страны в руках хозяйств Витебской, Могилевской и севера Минской областей».

– Эти регионы надо «дожать» во что бы то ни стало, чтобы урожай был спасен, – сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, стратегически важный рубеж в уборке зерна, которого нужно достигать немедленно, – это 85% убранных полей.

– Когда достигнем 85%, тогда можем сказать, что урожай спасен, – сказал Александр Лукашенко. – Не будет темпов сегодня – не будет качества завтра.

Президент также поднял тему эффективности переработки соломы.

– Не дай Бог вы не сработаете с соломой, станете её сжигать или оставлять бесхозной на полях. Тогда пеняйте сами на себя, – сказал белорусский лидер. – Зачем вы её собираете на полях. Растрясите её, внесите калий и азот. Если мы сейчас вовремя внесем это удобрение, тогда у нас будут развязаны руки весной. Это вопрос сохранения финансов.

Александр Лукашенко подчеркнул необходимость своевременной уборки не только зерновых, но и льна и картофеля, которые нужно любыми способами спасать от фитофторы. Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что в этом году очень большие накосы травы, и этим нужно максимально воспользоваться для запасов корма скоту.



Программа возрождения и развития села в Беларуси вынесена за скобки кризиса.

– Программу возрождения села, как и здравоохранение, мы выносим за скобки кризиса. Это значит, что здесь мы ничего сворачивать не намерены, – пояснил глава государства. – Если мы, выполняя программу возрождения села, сошлемся на кризис, то мы ее провалим.

– Конечно, чего-то может не хватать, но надо поджаться, более эффективно использовать инициативу людей, – отметил Президент. – Несмотря на кризис, нужно, сжав зубы, двигаться вперед.

Глава государства подчеркнул важность продовольственной безопасности для Беларуси, которая не только обеспечивает стабильность экономики, но и позволяет активно продвигать отечественную продукцию на иностранные рынки.

– Не надо забывать, что в мире сегодня миллиард человек недоедают, – отметил Александр Лукашенко. – Нам просто нужно шевелиться, и мы со всем справимся.