Александр Лукашенко и Виктор Шейман обсудили развитие производств в Беларуси

Новости Беларуси. Развитие производств в отдельных районах Беларуси было в центре внимания главы государства на встрече с управляющим делами Президента Беларуси Виктором Шейманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди рассмотренных тем – реформирование холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи». Часть активов передана в коммунальную собственность. Оставшиеся предприятия модернизируют. Одно из новых направлений – производство индюшатины. Перед «Агрохолдингом» поставлена задача создать замкнутый цикл, включающий производство, переработку и продажу продукции.

На гродненском предприятии «Белагроферт» освоен выпуск новых видов удобрений. В дальнейшем производственная линейка еще больше расширится. Появятся новые рабочие места.

Главе государства также доложили о работе авиаремонтного завода, существующих проблемных вопросах, перспективах освоения новых рынков. Александр Лукашенко поручил проанализировать результаты выполнения инвестиционных обязательств собственниками предприятия и в целом реализацию распоряжений Президента в отношении завода.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основной вопрос – Орша. Орша, Барань, Болбасово – то, о чем мы договаривались в плане контроля. Это основной вопрос. Я знаю, что ты побывал на этих предприятиях, может быть даже уже основательно вник в них. С твоей точки зрения ситуация и какие перспективные направления можно развивать, особенно в Барани, Болбасово на этих проблемных предприятиях

На гродненском предприятии «Белагроферт» освоен выпуск новых видов удобрений. В дальнейшем производственная линейка еще больше расширится. Появятся новые рабочие места.

Главе государства также доложили о работе авиаремонтного завода, существующих проблемах и освоении новых рынков. Александр Лукашенко поручил проанализировать результаты выполнения инвестиционных обязательств собственниками предприятия и в целом реализацию распоряжений Президента в отношении завода.