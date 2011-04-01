Александр Лукашенко: Если сделаем рентабельным сельское хозяйство, страна будет жить

Тщательно проверить готовность сельхозорганизаций к весенним полевым работам. Такое поручение дал Президент страны во время рабочей поездке в Минскую область. В частности, Александр Лукашенко посетил одно из картофелехранилищ СПК «Крутогорье-Петковичи».

Первая в этом году поездка Александра Лукашенко по регионам. И первый объект – Минский район СПК «Крутогорье-Петковичи». Здесь в сжатые сроки еще осенью оборудовали картофелехранилище. И обеспечили сохранность урожая не только своего, но и соседних хозяйств.

Еще в былые времена здесь должен был появиться картофелеперерабатывающий завод. С распадом Советского Союза идею заморозили. Уже в наши время предприимчивые аграрии все довели дело до ума. Помещения реконструировали. Теперь здесь картофельное хранилище. Клубни можно хранить как насыпным способом, так и в контейнерах.

Хранилище на 10 тысяч тонн. Сохранность картофеля обеспечивает специальный микроклимат, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Главное – два условия: температура воздуха до четырех градусов, влажность до 85%. Выгоду уже подсчитали.

Леонид Чиж, председатель СПК «Крутогорье-Петковичи»:

В этом хранилище картофель из пяти районов: Логойского, Воложинского, Столбцовского, Дзержинского и Узденского.

Результат на лицо. Но надо нарастить объемы производства. Очевидно, хранить в буртах тот же картофель – все ровно, что потерять треть урожая. По стране количество хранилищ должно увеличиться в 2,5 раза. Но главная задача – не строить новые помещения, а по-хозяйски подходить к вопросу: реконструировать уже имеющиеся площади.

Глава государства также предупредил, что все привлеченные кредитные ресурсы придется возвращать. Государство их списывать не будет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мое требование было связано, прежде всего, с тем, что у нас бесхозяйственно используется множество помещений. По стране таких море: и в Минске, и в других местах. Надо довести до ума то, что есть.

Миллиардов не будет. Если кто-то берет кредит, пусть банкиры и думают. Если они думают, что это будет списано и мы им подарим эти деньги, это их проблемы. Надо посмотреть и подумать. Надо по-хозяйски относиться.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Начали в конце сентября. И мы за месяц сделали это хранилище. Но основные затраты – климат. Я считаю, что Вы правы. У нас приспособленные помещения есть. Мы планируем сделать основной упор на реконструкцию.

Вторым хлебом Беларусь сегодня себя обеспечивает. Но не зря же клубень называют еще и золотым. Экспорт должен возрасти. И здесь надо работать на долгосрочную перспективу.

Александр Лукашенко:

Надо в этом году заключить долгосрочные договоры по поставке картофеля. Это Москва, Питер, Россия, часть Украины. Нам хватит. Мы же не будем бесконечно расширять посевы картофеля. Надо на оптимальные объемы заключить долгосрочные договоры.

Главе государства доложили и о ходе весенне-полевых работ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В южных районах уже вовсю в полях работает техника. Ведется активная подкормка озимых, рапса, многолетних трав и пастбищ. Хозяйства в необходимом объеме обеспечены семенами и минеральными удобрениями. На условия их хранения глава государства обратил особое внимание.

Александр Лукашенко:

Мне нужны негативные факты, как эти удобрения хранятся. Посмотрите принципиально на все хозяйства. Сегодня каждый ходит, плачется: спиши кредиты. А под открытым небом лежат удобрения.

Еще один важный фактор – готовность техники. Президент давал поручение провести своего рода смотр. Хозяйства должны бережно относиться к машинам. Средства затрачены немалые.

Александр Лукашенко:

Возьмите на контроль выборочно и посмотрите в отдельных районах. Особенно в тех районах, которые нас больше всего беспокоят – не надо трогать тех, кто хорошо работает.

Техника должна быть готова и должна быть в идеальном состоянии, проштампована ГАИ и Сельхознадзором. Это, по большому счету, техника не их – это наша техника, мы давали деньги, и мы вправе спросить. Купит он за личные деньги – ну Господь с тобой. Когда за личные деньги, он будет ее хранить, как личный автомобиль.

Государство подставит плечо в закупке технике. Но не в таких объемах, как было раньше. Сами аграрии должны быть более предприимчивыми.

Александр Лукашенко:

Мы не можем сегодня таким же образом оказывать поддержку селу, как это было в прошлые годы, потому что мы уже оснастили хозяйства. Надо, чтобы хозяйства, которые уже получили поддержку и работают более-менее, сами постепенно закупали необходимую технику. Их на это надо ориентировать. А помогать мы будем.

Три кита, на которых должно держаться сельское хозяйство, – это самоокупаемость, рентабельность и предприимчивость. Александр Лукашенко особо обратил внимание на необходимость наращивания сельхозпроизводства в стране и повышения его эффективности. Спрос на продукцию в соседних и других странах в перспективе будет только расти.

Александр Лукашенко:

Если сделаем рентабельным сельское хозяйство, страна будет жить. Оно у нас никогда не было рентабельным в целом, а даже в прошлом, неблагоприятном, мы чуть-чуть имели рентабельность без помощи, без дотаций. Это большое дело.

Когда мы выйдем на 10-13% рентабельности в сельском хозяйстве по году, мы забудем, что у нас есть проблемы на земле. Вот это надо в этой пятилетке сделать.

А.Лукашенко: Не надо трогать тех, кто хорошо работает