Александр Лукашенко: Деньги надо не печатать, а зарабатывать

Совещание у Президента только предварило большой разговор по итогам социально-экономического развития страны

Буквально на днях подписаны документы, где чётко прописано, как должна развиваться страна. Здесь и денежно-кредитная политика, и важнейшие прогнозные показатели. ВВП, к примеру, в будущем году должен вырасти на ... 11-13 процентов.

Александр Лукашенко:

Скажем прямо, намеченные параметры - чрезвычайно высокие и напряжённые. Но достижение их - дело нашей чести. Сегодня рассуждать, много это или мало, смысла нет. Документы утверждены. Они приобрели силу закона

Но мы должны понимать, что, только реализовав то, что мы запланировали, мы сможем восполнить отставание, вызванное мировым кризисом, и восстановить высокие темпы экономического роста, достойно завершить текущее пятилетие, безусловно выполнить все, что обещали народу на третьем Всебелорусском собрании.

Нам надо сегодня вести разговор, как мы это будем выполнять. Уже оппозиция, СМИ обсудили. Высказались все. Это дело общества – обсуждать. Но еще есть задача, самая главная, выполнять.

Если кто-то настраивается на то, что Президент утвердил очень высокие показатели и если даже не выполним, ничего страшного - это же не 1-2% будет, как ранее планировали, а будет 7-8%, - вот от этого я хочу вас предостеречь.



Усилий, надо сказать, приложить придётся немало. К сожалению, итоги прошедших 11 месяцев, оптимистичными назвать сложно. Правительству пока не удаётся преодолеть весь негатив, накопившийся с конца 2008-го года. Спад наблюдается в производстве. Немало проблем и на потребительском рынке. По-прежнему, медленно разгружаются склады.

Вплотную заняться проблемой в октябре Президент поручил губернаторам - возглавить экономические штабы на местах.



Ещё ранее было дано поручение Главе Администрации и главному контрольному ведомству страны. Их мнение после проверок - темпы ускорить можно: есть все резервы, в том же маркетинге. Но пока предприятиям, похоже, не хватает системности. К примеру, если удаётся расширять рынки сбыта - проколы идут по другим позициям.

Александр Лукашенко:

Было поручено губернаторам заняться этой проблемой, не освобождая и Правительство. Вот мы и посмотрим, кто как напрягался это время.

То, что нам надо использовать все имеющиеся связи с регионами сопредельных государств для продвижения отечественной продукции промышленных предприятий - это факт. Как эта задействована схема?

Статистика показывает, что работе по разгрузке складов еще не придан должный импульс.

Особое внимание я хочу обратить на людей. На заработную плату, пособия, стипендии. Люди будут нам давать оценку. И никто печатать деньги не должен на это. Мы должны эти деньги заработать. И время у нас для этого есть. И резервы есть. Нам удалось при минимальных потерях пройти этот год, но он должен был быть лучше, если бы работали так, как надо.

Да, крупных пять предприятий сегодня болеют. Так у нас четыре вице-премьера и пятый – премьер-министр. Возьмите по одному предприятию - и покажите!

Это совещание только предварило большой разговор по итогам социально-экономического развития страны. Именно тогда и будет оценена работа органов госуправления всех уровней. Причём, как заметил сегодня Глава государства, итоги ожидаются не только за один год, а за все четыре из пятилетки.