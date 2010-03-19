Александр Лукашенко дал интервью частной независимой аргентинской газете в Венесуэле

Эта газета выходит тиражом приблизительно 170 тысяч экземпляров. Редакция газеты, узнав, что Александр Лукашенко находится в Венесуэле, направила своего корреспондента для проведения интервью с Президентом Беларуси.

Подробности — в прямом включении корреспондента СТВ Евгения Горина из Венесуэлы.

Основные вопросы, которые обсуждались, — это внутренняя и внешняя политика Республики Беларусь, туристические возможности Беларуси, ну и, конечно, экономическое сотрудничество Беларуси и Венесуэлы. Однако особо интересовала латиноамериканского корреспондента тема безопасности. В частности, его интересовало, каким образом Беларуси удается считаться одной из самых безопасных стран в Европе. Также латиноамериканского корреспондента интересовали вопросы присутствия Беларуси на латиноамериканском рынке.

В ближайшие дни Глава белорусского государства по приглашению венесуэльской стороны ознакомится с социально-экономическим развитием регионов боливарианской республики. Александр Лукашенко и Уго Чавес также посетят объекты социальной инфраструктуры страны.

Основное внимание стороны уделят вопросам участия Беларуси в реализации важных для Венесуэлы проектов, а также продвижению белорусской продукции на рынок товаров и услуг Латинской Америки.

Всего несколько лет назад представить себе нынешние темпы развития IT-сектора, сферы финансовых услуг или сегмента совместных производств не могли даже профессиональные футурологи. Да и скорость связанных с этим прогрессом глобализационных перемен: стирание границ и усиление контактов между удаленными регионами также слабо поддавалась осмыслению. Несмотря на это, сегодня наша планета объективно больше, чем была раньше, за счет новых возможностей. Межгосударственные контакты на всех уровнях нивелируют географию в прямом эфире. Ярчайший пример — белорусско-венесуэльское сотрудничество.

Александр Лукашенко:

Спустя 3-5 лет мы будем вспоминать это время, как величайшее достояние наших народов.

Нынешний визит белорусского лидера в боливарианскую республику вновь радикальным образом упразднил расстояние между Минском и Каракасом. Отныне 9364 километра, разделяющие столицы, следует делить минимум на 5 — по количеству стратегических направлений взаимодействия, максимум — на 22 — по числу подписанных в присутствие первых лиц договоренностей, среди которых — самые различные документы. В том числе перспективнейший проект по переработке нефти из нового света на наших НПЗ для реализации ее в свете старом. При этом маршрут перевозки черного золота морем из Венесуэлы до Украины, а затем по трубам в Беларусь при существующих тенденциях роста цен на углеводороды более чем оправдан и выгоден для всех участников большого нефтяного пути.

Сергей Марков, депутат Государственной Думы России, директор Института политических исследований:

Данный альянс в перспективе может быть достаточно выгодным, поскольку в итоге Александр Лукашенко сможет получить достаточное количество нефти и прибыли за счет экспорта, а Уго Чавес — альтернативный американскому рынок сбыта. Так, Беларусь с Венесуэлой смогут наращивать поставки все дальше и дальше.

Впрочем, и проект масштабного строительства белорусскими специалистами жилых комплексов и промышленных площадей в Каракасе, Маракайе и Баринасе, при всей необычности названий для славянского уха, по договоренности порадует глаз первыми сданными объектами уже в самом скором времени.

Издательский дом «КоммерсантЪ» (Россия):

По темпам реального сотрудничества с Каракасом Минск в некоторых отраслях начинает опережать Москву: в отличие от российского Национального нефтяного консорциума и КамАЗа, белорусы уже добывают в Венесуэле нефть, качают газ и строят заводы.

Что же касается будущего, то для белорусско-венесуэльских и шире любых внешнеполитических белорусских перспектив расстояния и границы — не лимит, а лишь новый интересный вызов.

Константин Андриевский, политолог:

Одну из перспектив обозначил сам Чавес во время своего визита однажды в Минск. Он предложил свою страну как плацдарм для белорусской экономики. Благодаря венесуэльскому прорыву, Беларусь начала более активно сканировать латиноамериканский рынок, открывать новые возможности сотрудничества с новыми странами...

Жить в глобальном мире и быть свободным от него невозможно. А значит, его возможности необходимо использовать. Причем по максимуму.

Глеб Лавров, Артем Кицененко, телекомпания СТВ.