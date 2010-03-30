Александр Лукашенко будет лично контролировать выполнение всех договоренностей и проектов с Венесуэлой

Об этом Президент заявил на совещании по итогам визита в Венесуэлу и Бразилию. Глава государства подчеркнул, сотрудничать с боливарианской республикой наша страна начала несколько лет назад, но уже вышла на уровень стратегического партнерства.

Торговый оборот с «копеечных цифр» достиг многомиллионных показателей. Беларусь пришла в Венесуэлу с современными знаниями, технологиями и производством. А не как западные корпорации, цель которых – выкачать ресурсы и уйти. Президент призвал не останавливаться и идти вглубь латиноамериканского континента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Нам надо серьезным образом проанализировать все возможные области сотрудничества с Бразилией, выработать конкретные эффективные подходы к реализации намеченных планов. Не закрепимся мы на этом рынке сегодня, завтра же наши конкуренты вышибут нас, не оставят камня на камне от наших проектов и не оставят нам никаких перспектив. Поэтому, я хотел бы от вас получить деловые предложения, объективные оценки ситуаций. Я никакие отговорки неприемлемы – географическая отдаленность, незнакомый регион, редкие иностранные языки. Надо просто «засучить рукава» и начать работать по-настоящему, как мы это сделали в Венесуэле.

Президент потребовал от правительства активнее искать новые рынки. Идти во все регионы мира. Александр Лукашенко отметил, что на это толкает не только сама жизнь, но и традиционные партнеры страны. С правительством России складывается парадоксальная ситуация. Несмотря на подписанные договоренности, Беларусь не может рассчитывать на прозрачные и справедливые условия торговли. А шаг в сторону расширения сотрудничества, вызывает саркастические комментарии российской стороны.

Александр Лукашенко:

– Надо диверсифицировать наши отношения, и в экономике, и в политике, и в дипломатии. Все идет за экономикой. Я думаю, ни россиянам, ни европейцам не стоит наши контакты, какие-то успехи на направлениях Латинской Америки, или Америки вообще, в юго-восточной Азии, в Африке, воспринимать как какую-то катастрофу и отход от тех позиций, которых мы придерживались все время. Мы ищем наше счастье там, где нас принимают, где нас уважают. Полгода-год назад вы, как члены Правительства, увидели эту зависимость от одного рынка, экспорта на один рынок. Когда нам сначала закрыли поставки по сахару, потом по молоку, потом, поставили нас в неравные условия, введя дополнительные барьеры в торговле с нашей техникой.