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Александр Лукашенко: «Будем разбираться с руководителями, потому что намечается тренд к разболтанности»

26 июля 2022 18:45
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Новости Беларуси. Потери во время уборочной кампании – это удобрение почвы деньгами. Об этом 26 июля во время селекторного совещания по вопросам страды заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи буквально вся страна. Помимо областей и губернаторов, еще и 118 районов – их главы и профильные замы, а также руководители хозяйств.

Не менее жестким будет контроль за хищением топлива и зерна. В такой острый период желание наживы спускать на тормозах никто не собирается, силовым органам уже поставлена задача. К строгим правилам также относим качественную заготовку кормов, обработку почв и соблюдение технологий.

Александр Лукашенко: «Будем разбираться с руководителями, потому что намечается тренд к разболтанности»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо прекратить обманывать самих себя. Мы с советских времен об этом говорим. Надо готовить полноценные комбикорма и кормить скот, а не кормить пополам пересеченым или посеченым зерном. Надо здесь установить определенный порядок с ценообразованием. Любой руководитель должен понимать, что комбикорма должны быть полноценными. Это надо именем революции запомнить и ввести раз и навсегда в практику по всей стране. Естественно, технологии. Везде нужны технологии, соблюдение технологий. Есть соблюдение технологий – значит будет урожай. Если мы не соблюдаем технологии, тогда у вас будет, как вы сказали, 100 тысяч сорняками заросших полей. Но это будем разбираться с руководителями, потому что намечается тренд к разболтанности. Поэтому надо всех протрезвить и поставить на место. Как бы это ни популярно звучало.

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# Уборочная кампания # Экономика # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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