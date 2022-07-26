Александр Лукашенко: «Будем разбираться с руководителями, потому что намечается тренд к разболтанности»

Новости Беларуси. Потери во время уборочной кампании – это удобрение почвы деньгами. Об этом 26 июля во время селекторного совещания по вопросам страды заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи буквально вся страна. Помимо областей и губернаторов, еще и 118 районов – их главы и профильные замы, а также руководители хозяйств.

Не менее жестким будет контроль за хищением топлива и зерна. В такой острый период желание наживы спускать на тормозах никто не собирается, силовым органам уже поставлена задача. К строгим правилам также относим качественную заготовку кормов, обработку почв и соблюдение технологий.