Александр Лукашенко: «Беларусь рассчитывает собрать около 10 млн тонн зерновых»

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает собрать около 10 миллионов тонн зерновых. Об этом заявил Президент во время рабочей поездки в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко знакомится с ходом уборочной кампании на примере предприятия «Квасевичи» в Ивацевичском районе. В центре внимания – вопросы социально-экономического развития региона, а также принимаемые меры по снижению потерь урожая при нынешних условиях погоды. Президенту доложили, что государственный заказ по зерну будет выполнен в полном объеме. Александр Лукашенко потребовал, чтобы все активно включились в работу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте договоримся по Витебской области так. Я уже Михаил Ивановичу говорил. Нам надо прекратить слушать убаюкивания руководителей, губернатора Витебщины. Если мы видим, что там хороший хлеб, его надо убирать, нужно перебрасывать туда технику. Возникнет проблема с сушилками. Поэтому я уже сказал, что мы забираем зерно прямо с поля, везем на элеватор, перерабатываем его. Не обижая крестьян, где мы забираем зерно, но хлеб с полей нужно убрать. Просто отрядами. Вот он приезжает – 10 комбайнов, 20 машин для отвозки зерна. Ведем уборку, на элеватор сразу, хлеб положим в амбар. Там разберемся. У нас альтернатива. Какой выбор? Или оно на поле сгниет, мы не уберем, или ты возьмешь его на комплексы, притом заплатишь же еще. Конечно, не по бешеной цене, но. Цена известна, минус затраты.