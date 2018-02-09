Александр Лукашенко: «Беларусь – наш общий дом, и в наших интересах сделать его уютным и образцовым»

Под сводами Национального выставочного центра «БелЭкспо» собрались более 400 человек со всех уголков страны. Это те, кто своим трудом на земле вносит вклад в продовольственную безопасность страны, чей продукт лежит на полках продовольственных магазинов и поставляется в десятки государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Настал момент проявить себя и вписать свое имя в историю этой малой родины, этого клочка нашей земли. Мы живем в красивой, благоустроенной стране. У нас чистые, уютные города, ухоженные сельхозугодья. Мы бережем наши природные богатства. Но ведь нет предела совершенству. И всегда найдется, где применить собственные силы.

Беларусь – наш общий дом, и в наших интересах сделать его уютным и образцовым. Давайте покажем, что мы истинные рачительные хозяева своей земли. Нас много, и поэтому даже самый скромный вклад каждого сыграет свою роль, сделает страну еще краше. Личное участие каждого в этом процессе будет для наших детей и внуков примером настоящего патриотизма, когда красивые лозунги и слова подкрепляются конкретными делами и поступками. Это важнее лозунгов и тех же слов. Это, возможно, задача не одного года, возможно, нескольких лет, а лучше, если станет нормой жизни, нашей жизни. Нашей родной земле тоже нужна энергия любви каждого жителя, его вера в свою страну и забота о ней.

Беларусь – такая, какой мы ее видим, такая, какой мы ее создаем. И, самое главное, какие мы – такая и она, наша Беларусь. Чем больше людей успешных, уверенных в себе, в своей стране, тем сильнее государство. И понимание этой связи надо передать, как ген, своим детям. И это невозможно без воспитания гордости за свою страну, город, деревню, семью. И, чтобы привить эти чувства, нам надо самим быть ответственным за слова, дела и поступки, за близких.

Мы должны показать нашим детям, что, как бы ни сложилась их жизнь в будущем, у них есть дом, есть малая родина, где они всегда найдут утешение и почувствуют незримую поддержку от этой земли.

И сегодня же, 9 февраля, глава государства вручил государственные награды и подарочные сертификаты лучшим труженикам села.