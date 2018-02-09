Александр Лукашенко: «Беларусь – наш общий дом, и в наших интересах сделать его уютным и образцовым»

Новости Беларуси. Годом малой родины объявлен 2018 в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 9 февраля на торжественной церемонии чествования передовиков агропромышленного комплекса.
Новости Беларуси. Годом малой родины объявлен 2018 в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 9 февраля на торжественной церемонии чествования передовиков агропромышленного комплекса.
Под сводами Национального выставочного центра «БелЭкспо» собрались более 400 человек со всех уголков страны. Это те, кто своим трудом на земле вносит вклад в продовольственную безопасность страны, чей продукт лежит на полках продовольственных магазинов и поставляется в десятки государств.
Главные герои этого дня – руководители хозяйств, фермеры, лучшие труженики. Обращаясь к гостям церемонии, Александр Лукашенко подчеркнул, что считает работу на селе – самой сложной.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Настал момент проявить себя и вписать свое имя в историю этой малой родины, этого клочка нашей земли. Мы живем в красивой, благоустроенной стране. У нас чистые, уютные города, ухоженные сельхозугодья. Мы бережем наши природные богатства. Но ведь нет предела совершенству. И всегда найдется, где применить собственные силы.
Беларусь – наш общий дом, и в наших интересах сделать его уютным и образцовым. Давайте покажем, что мы истинные рачительные хозяева своей земли. Нас много, и поэтому даже самый скромный вклад каждого сыграет свою роль, сделает страну еще краше. Личное участие каждого в этом процессе будет для наших детей и внуков примером настоящего патриотизма, когда красивые лозунги и слова подкрепляются конкретными делами и поступками. Это важнее лозунгов и тех же слов. Это, возможно, задача не одного года, возможно, нескольких лет, а лучше, если станет нормой жизни, нашей жизни. Нашей родной земле тоже нужна энергия любви каждого жителя, его вера в свою страну и забота о ней.
Беларусь – такая, какой мы ее видим, такая, какой мы ее создаем. И, самое главное, какие мы – такая и она, наша Беларусь. Чем больше людей успешных, уверенных в себе, в своей стране, тем сильнее государство. И понимание этой связи надо передать, как ген, своим детям. И это невозможно без воспитания гордости за свою страну, город, деревню, семью. И, чтобы привить эти чувства, нам надо самим быть ответственным за слова, дела и поступки, за близких.
Мы должны показать нашим детям, что, как бы ни сложилась их жизнь в будущем, у них есть дом, есть малая родина, где они всегда найдут утешение и почувствуют незримую поддержку от этой земли.
И сегодня же, 9 февраля, глава государства вручил государственные награды и подарочные сертификаты лучшим труженикам села.